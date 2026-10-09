Un caso que ha causado preocupación entre los habitantes de Jamundí, Valle del Cauca, es investigado por las autoridades luego de que dos adultos mayores fueran encontrados sin vida, después de varios días sin que se conociera su paradero.

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Las víctimas fueron identificadas como Luis Alfredo Aponte, de 89 años, y Lucy Hurtado, de 83, quienes, de acuerdo con la información preliminar, habrían sido retirados de su vivienda, ubicada en el corregimiento de Guachinte, antes de ser asesinados.

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La pareja estaba desaparecida desde el 6 de octubre. Durante los días de búsqueda se adelantaron labores para tratar de localizarlos, hasta que habitantes de la zona encontraron los cuerpos y dieron aviso a las autoridades.

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¿Qué se sabe de la desaparición de los adultos mayores?

La principal hipótesis que manejan las autoridades apunta a que los dos adultos mayores habrían sido sacados de su vivienda por hombres armados. Sin embargo, por ahora no se han esclarecido las circunstancias en las que ocurrió la desaparición ni qué habría sucedido después.

Tras recibir el reporte, la Policía activó los procedimientos correspondientes para ubicar a la pareja y verificar la información conocida sobre el caso. El hallazgo de los cuerpos permitió iniciar nuevas diligencias judiciales para reconstruir los hechos y establecer si la desaparición y el homicidio están relacionados con alguna situación particular en el sector.

El comandante de la Policía de Jamundí, Carlos Salguero, señaló que se desplegaron labores de búsqueda luego de conocer la desaparición de los adultos mayores. Según las primeras verificaciones y la inspección técnica practicada en el lugar del hallazgo, ambos presentaban heridas ocasionadas con arma de fuego.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias de las muertes, así como el momento y las condiciones en las que ocurrieron los hechos.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente sobre capturas relacionadas con el caso ni se ha establecido la identidad de los presuntos responsables.

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Un equipo especial de la Policía quedó a cargo de las labores investigativas, que incluyen la recolección de pruebas y la verificación de las circunstancias en las que desaparecieron Luis Alfredo Aponte y Lucy Hurtado.

Mientras avanzan las indagaciones, las autoridades buscan determinar quiénes estarían detrás del crimen y esclarecer por qué la pareja habría sido retirada de su vivienda.

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