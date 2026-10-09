La violencia volvió a golpear a Bogotá durante la noche del jueves 8 de octubre, cuando dos hombres murieron en hechos aislados ocurridos en el sur y el occidente de la capital. En ambos casos, las víctimas fueron atacadas con armas de fuego.

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Los hechos se presentaron en los barrios Meissen, en la localidad de Ciudad Bolívar, y Boyacá, en Engativá. De acuerdo con información entregada por la Policía Metropolitana de Bogotá, las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias de los crímenes y establecer quiénes estarían detrás de los ataques.

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El teniente coronel Carlos Rodríguez, oficial de guarnición de la institución, entregó detalles sobre los dos casos.

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Hombre murió tras recibir varios disparos en Ciudad Bolívar

El primer caso ocurrió en el barrio Meissen, en el sur de Bogotá, donde un hombre de aproximadamente 50 años fue baleado y sufrió heridas de gravedad.

Según explicó el teniente coronel Rodríguez, los habitantes del sector alertaron a la línea de emergencias 123 tras escuchar varias detonaciones. Cuando los uniformados llegaron al lugar, encontraron que la víctima ya había sido trasladada a un centro asistencial.

Pese a los esfuerzos médicos, el hombre falleció posteriormente debido a la gravedad de las lesiones ocasionadas por los disparos. Por ahora, las autoridades buscan establecer cómo ocurrió el ataque e identificar a los responsables. No se han entregado detalles sobre los posibles móviles del homicidio.

Dos hombres en moto habrían cometido otro homicidio en Engativá

El segundo hecho violento se registró en el barrio Boyacá, en la localidad de Engativá, donde un hombre de aproximadamente 59 años fue atacado cuando se encontraba frente a un establecimiento comercial.

De acuerdo con el reporte policial, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta descendieron del vehículo y dispararon contra la víctima, presuntamente con una pistola.

El ataque le causó la muerte en el lugar, según la información entregada por las autoridades. La Policía adelanta las indagaciones para determinar la identidad de los agresores y establecer las circunstancias que rodearon el crimen. Hasta el momento, no se han confirmado las razones del ataque ni si existe alguna relación entre este caso y el ocurrido en Ciudad Bolívar.

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Aunque los homicidios ocurrieron durante la misma noche, en sectores distintos de Bogotá, las autoridades no han señalado que exista una conexión entre ellos.

Los investigadores trabajan para recopilar información que permita esclarecer cada caso, identificar a los responsables y determinar los móviles de los ataques armados.

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