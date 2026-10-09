Un escenario de profundo dolor y desconcierto sacudió al occidente antioqueño tras confirmarse la muerte violenta de un joven uniformado al interior de una guarnición militar. Lo que debía ser un turno rutinario de vigilancia se transformó en una tragedia insólita que hoy enluta a dos familias y pone bajo la lupa los protocolos de convivencia y manejo de armamento dentro de las instalaciones del Ejército Nacional, según informó El Tiempo.

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El fatídico episodio ocurrió el pasado domingo 4 de octubre en la Base Militar Continental Gold, situada en el municipio minero de Buriticá, Antioquia, jurisdicción correspondiente al Batallón de Infantería N.° 32 General Pedro Justo Berrío. De acuerdo con el reporte oficial emitido por la Cuarta Brigada de la Séptima División del Ejército, un soldado que se encontraba prestando su servicio militar obligatorio accionó presuntamente su arma de dotación en contra del soldado profesional Luis Andrés Benítez Rodríguez, de apenas 18 años, quien perdió la vida de manera instantánea en el lugar de los hechos, de acuerdo con el periódico.

La víctima mortal, oriunda del municipio chocoano de Turbo y criada en Unguía, había sostenido una última llamada telefónica con su madre, Paola Andrea Rodríguez, sobre las cinco de la tarde de ese mismo domingo. Apenas tres horas más tarde, la llamada desde el batallón le notificó la peor noticia de su vida. La madre, quien debió trasladarse hasta Medellín para recibir el cuerpo en las instalaciones de Medicina Legal, denunció una evidente falta de claridad y acompañamiento institucional por tiempo prolongado por parte de las Fuerzas Militares, exigiendo respuestas transparentes sobre las verdaderas circunstancias que rodearon el crimen, según el citado diario.

Si bien el comunicado oficial de la institución castrense confirmó que el soldado agresor fue capturado de inmediato y puesto a disposición de las autoridades competentes, los pormenores del caso se mantuvieron bajo reserva inicial. Sin embargo, fuentes enteradas revelaron a EL TIEMPO que el homicidio se habría desencadenado en medio de un aparente caso de intolerancia interna, provocando que el joven reaccionara de forma impulsiva y disparara contra su compañero. Las investigaciones actuales se concentran en recopilar los testimonios de los demás uniformados presentes en el lugar para reconstruir paso a paso las condiciones de tiempo, modo y lugar.

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Mientras la institución dispuso de un equipo interdisciplinario para acompañar a los allegados y reiteró su disposición total para colaborar con la justicia, el cuerpo de Luis Andrés Benítez Rodríguez fue trasladado hacia el Chocó, donde familiares y amigos le rindieron homenajes póstumos antes de sus exequias en la vereda Marriaga, en Unguía. El caso revive el debate urgente sobre la salud mental, el control de armas y la resolución pacífica de conflictos al interior de las filas militares del país.

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