Un nuevo video se convirtió en una pieza clave para esclarecer qué ocurrió con la odontóloga Cristina María Patiño, de 47 años, quien fue encontrada sin vida el pasado 17 de septiembre en inmediaciones de la Hidroeléctrica La Florida, en Popayán.

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Las imágenes, conocidas y divulgadas por Cauca Noticias Radio y TV, corresponderían a las cámaras de seguridad del conjunto residencial donde vivía la mujer y muestran a Patiño en compañía de Jorge Iván Cuaspud Rodríguez, conocido con los alias de ‘Papas’ o ‘Ñanga’, quien es señalado por las autoridades de estar relacionado con el crimen.

En el video, de pocos segundos de duración, la odontóloga aparece dentro de un ascensor. Según las imágenes atribuidas al medio caucano, llevaba una camiseta blanca, pantalón negro, el cabello semirrecogido y un bolso sobre uno de sus hombros.

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A su lado estaba Cuaspud, quien vestía una camiseta azul oscura y un jean y llevaba una maleta blanca. En uno de los momentos registrados, el hombre señala con una de sus manos hacia la puerta del ascensor.

Video ayudaría a reconstruir los últimos momentos de la odontóloga

La grabación cobra importancia porque permite establecer parte de los movimientos de Cristina María Patiño antes de que se perdiera su rastro.

De acuerdo con la información conocida sobre el caso, la mujer salió de su vivienda, ubicada en el barrio Alto de Cauca, alrededor de las 7:43 de la mañana del 13 de septiembre. Desde entonces, sus familiares dejaron de tener comunicación con ella y comenzó la búsqueda.

La inspección posterior permitió encontrar su cuerpo cuatro días después, cerca de la Hidroeléctrica La Florida. Las autoridades iniciaron entonces la recopilación de elementos que permitieran establecer qué ocurrió.

Las imágenes divulgadas por Cauca Noticias Radio y TV, junto con otros registros de cámaras de seguridad, habrían permitido identificar al hombre que acompañaba a Patiño y aportar material relevante a la investigación.

Capturaron a alias ‘Papas’ en Popayán

Jorge Iván Cuaspud fue capturado el pasado 5 de octubre durante un operativo adelantado por tropas del Gaula Militar Cauca en el norte de Popayán.

Según la información conocida del caso, al momento de interceptarlo, las autoridades encontraron en su poder el vehículo de la odontóloga y otros elementos que podrían tener relevancia para la investigación.

Cuaspud tendría más de 16 anotaciones en su historial judicial, aunque todavía no se conocen públicamente todos los detalles de los delitos por los que podría ser procesado en este caso.

Por ahora, las autoridades continúan recopilando pruebas para establecer qué ocurrió con Cristina María Patiño y determinar la responsabilidad de Cuaspud en su muerte. El video es una de las piezas que busca ayudar a reconstruir las horas previas al hallazgo del cuerpo.

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