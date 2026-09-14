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El volcán Puracé continúa en vigilancia por parte del Servicio Geológico Colombiano (SGC), que el domingo 13 de septiembre informó sobre las más recientes señales de actividad volcánica detectadas en la zona. Según el reporte oficial, desde la publicación del anterior boletín, se detectaron siete nuevas emisiones de ceniza, evidencia de que el volcán mantiene un comportamiento inestable y bajo observación minuciosa.

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Entre los eventos recientes, destaca la emisión registrada a las 8:59 a. m. de este domingo, cuando una columna de ceniza se elevó hasta 1.200 metros por encima del cráter y fue llevada por el viento hacia el noroccidente. De acuerdo con el SGC, esta dispersión provocó caída de ceniza en áreas cercanas al volcán Puracé y en sectores de Popayán, afectando a pobladores de la región.

De fondo, el reporte oficial profundiza sobre la naturaleza de los movimientos internos del volcán. Se siguen registrando señales sísmicas asociadas tanto a la dinámica de fluidos como al proceso de fracturamiento de roca en el área. Estas señales incluyen eventos de largo periodo (LP) y pulsos conocidos como tremor volcánico (TR), fenómenos que los expertos ubican bajo el cráter del volcán a profundidades menores a un kilómetro. Los eventos LP y los pulsos de tremor suelen asociarse, según la SGC, con el movimiento de magma y gases a través de los conductos internos volcánicos.

El boletín agrega que persiste la sismicidad volcano-tectónica (VT), vinculada al fracturamiento de roca, con la mayoría de estos movimientos localizados entre 12 y 15 kilómetros al nororiente del Puracé, y a profundidades que oscilan entre 6 y 11 kilómetros. Este tipo de actividad sugiere que el sistema volcánico sigue experimentando esfuerzos internos, aunque hasta el momento esto no se ha traducido en cambios térmicos observables en la superficie. De hecho, el SGC precisó que las plataformas de monitoreo satelital no han identificado anomalías térmicas en el fondo del cráter, elemento que se utiliza para detectar acumulaciones de calor relacionadas con ascenso de magma.

A pesar de la persistencia de estos indicadores volcánicos, el Puracé permanece en estado de alerta naranja, lo que significa vigilancia permanente y actualización constante ante cualquier cambio en el comportamiento del volcán.

¿Por qué el volcán Puracé continúa en estado de alerta naranja según el SGC?

El volcán Puracé permanece en estado de alerta naranja debido a la persistencia de señales sísmicas y emisiones de ceniza detectadas por el Servicio Geológico Colombiano. Entre los eventos recientes destacan siete emisiones de ceniza y movimientos sísmicos vinculados al movimiento de fluidos y fracturamiento de roca, indicadores que requieren seguimiento constante.

¿Qué significa la sismicidad volcano-tectónica (VT) en el monitoreo del volcán Puracé?

La sismicidad volcano-tectónica (VT) hace referencia a los eventos sísmicos causados por el fracturamiento de roca en el subsuelo del volcán. Según el SGC, estos movimientos suelen detectarse a varios kilómetros de profundidad y pueden indicar cambios internos que afectan la estabilidad del sistema volcánico, aunque en este caso no se han detectado anomalías térmicas asociadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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