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El mapa de amenaza volcánica del Puracé se ha consolidado como una herramienta esencial para entender los posibles escenarios que pueden presentarse en el departamento del Cauca frente a una eventual erupción. Esta cartografía, creada por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), permite ubicar las zonas expuestas a fenómenos volcánicos e informa la toma de decisiones en la gestión del riesgo. Además, el volcán Puracé cuenta con un robusto sistema de monitoreo, compuesto por 121 estaciones —de las cuales 71 son telemétricas— y cerca de 50 puntos dedicados al muestreo de gases, fuentes termales y a mediciones de deformación, según el SGC.

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Ubicado a 27 kilómetros al suroriente de Popayán, el volcán y su mapa de amenaza brindan elementos técnicos para anticipar riesgos y preparar la respuesta institucional. La última versión de este mapa, elaborada en 2014, ha sido socializada con autoridades regionales y locales, así como con comunidades en el área de influencia, entre ellas los cabildos indígenas de Puracé, Paletará y Coconuco. El reporte señala que las zonas con amenaza alta y media están habitadas, principalmente, por comunidades indígenas y campesinas.

Este tipo de mapas no solo delimitan las áreas expuestas. Según el SGC, son fundamentales para orientar acciones institucionales y políticas de ordenamiento territorial, especialmente en áreas con asentamientos humanos cercanos al volcán. También permiten definir qué zonas requieren protocolos y estrategias de atención prioritarias.

La amenaza alta, representada en rojo, comprende el entorno inmediato al cráter y partes de los municipios de Popayán y Puracé, incluyendo veredas específicas y las cuencas de varios ríos y quebradas. En estas áreas, la acumulación de ceniza y rocas puede ser significativa, al igual que la presencia de corrientes de mezcla de gases, ceniza y rocas que descenderían rápidamente por las laderas. La amenaza media —color naranja— implica menores acumulaciones de piroclastos, proyectiles balísticos y sismos perceptibles. En la zona de amenaza baja, señalada en amarillo, se prevé principalmente la caída de ceniza en cantidades moderadas y la posible ocurrencia de sismos y ondas de choque. El SGC, a través del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán, realiza un monitoreo permanente del volcán, lo que permite un seguimiento continuo de su comportamiento y una actualización oportuna de la información relevante.

¿Qué dice el mapa de amenaza del volcán Puracé y cómo ayuda a la prevención?

El mapa de amenaza, creado por el Servicio Geológico Colombiano, identifica las zonas más vulnerables a diferentes fenómenos volcánicos. Este instrumento es clave para diseñar protocolos de respuesta, orientar políticas territoriales y avisar a las autoridades y comunidades sobre los posibles niveles de riesgo derivados de una erupción volcánica.

¿Qué significan los colores del mapa de amenaza del volcán Puracé?

En el mapa, el color rojo señala la zona de amenaza alta donde los efectos de una erupción serían más severos, como caída de ceniza abundante o corrientes volcánicas peligrosas. El naranja identifica la amenaza media, con menor exposición a proyectiles y sismos, mientras que el amarillo indica baja amenaza, asociada principalmente a la dispersión de ceniza en cantidades menores.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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