Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La violencia que afecta a líderes sociales volvió a manifestarse de forma trágica en el departamento del Cauca. James Flor y María Ovidia Palechor, una pareja de esposos muy reconocida por su labor social y organizativa, fue asesinada en el sector de La Pedregosa, ubicado en el municipio de Cajibío. De acuerdo con las primeras informaciones, hombres armados irrumpieron en la vivienda de la pareja y dispararon repetidas veces, causándoles la muerte en el sitio.

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María Ovidia Palechor era una figura de gran relevancia dentro del pueblo indígena Yanacona. Su trabajo se destacó en la defensa de la vida, los derechos humanos, el territorio y los derechos de las mujeres, ámbitos en los que se posicionó como referente para las comunidades de la región. Ocupaba el cargo de coordinadora del Programa Defensa de la Vida y los Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca, conocido por sus siglas como CRIC. El importante trabajo de Palechor fue distinguido en 2015, cuando recibió el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos, que resalta la trayectoria de quienes se dedican a proteger los derechos fundamentales en Colombia.

Por otro lado, James Flor también era ampliamente reconocido por su liderazgo en procesos comunitarios y campesinos dentro de la región. Tanto él como Palechor tenían una activa participación en asuntos sociales y políticos, luchando por el bienestar colectivo en su territorio, especialmente en Cajibío.

El expresidente Gustavo Petro, quien afirmó conocer personalmente a las víctimas, se pronunció sobre este homicidio. Según Petro, ambos eran militantes del movimiento político Pacto Histórico y líderes del campesinado y otros procesos comunitarios en la zona. A través de su declaración, Petro caracterizó el crimen como parte de un “nuevo paramilitarismo” en el área, sugiriendo que la respuesta adecuada es fortalecer la organización popular. Además, se dirigió al presidente Abelardo de la Espriella, advirtiendo que antes de concluir su mandato, debería enfrentar una denuncia por una supuesta persecución contra un grupo civil con identidad política.

Petro explicó que, con base en sus derechos como expresidente y en la legislación colombiana que está alineada con el Estatuto de Roma, procedió a presentar una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI). Tras el doble homicidio, miembros de la Guardia Indígena y equipos de derechos humanos acudieron a la zona para acompañar a la comunidad y avanzar en la recopilación de información.

¿Quién era María Ovidia Palechor y cuál fue su aporte a la defensa de derechos humanos en Cauca?

María Ovidia Palechor fue una reconocida líder indígena del pueblo Yanacona y destacó por su compromiso en la defensa del territorio, los derechos humanos y las mujeres en el Cauca. Su trabajo la llevó a coordinar el programa de defensa de la vida y los derechos humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), y en 2015 fue galardonada con el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos, como reconocimiento a su incansable labor con las comunidades.

¿Qué significa “nuevo paramilitarismo” según Gustavo Petro en el contexto del Cauca?

El término “nuevo paramilitarismo”, utilizado por el expresidente Gustavo Petro al referirse al asesinato de los líderes sociales en Cauca, alude a una posible transformación o resurgimiento de estructuras armadas ilegales que amenazarían la vida y la labor de defensores sociales y políticos en la región. Según Petro, este fenómeno requiere fortalecer la organización popular para enfrentarlo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.