Por: EL PILON SA

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El presidente Abelardo de la Espriella presentó desde el departamento de Guaviare los resultados de la Operación Azarías, desarrollada recientemente por la Fuerza Pública en el municipio de Miraflores. Según la información entregada por el mandatario, este operativo representa uno de los golpes más importantes propinados a las estructuras armadas ilegales en los últimos doce años, poniendo en evidencia la ofensiva sostenida por el Gobierno contra estos grupos.

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Durante la operación, las autoridades informaron que fue abatido alias ‘Tigre’ o ‘Pintado’, señalado como líder del Frente Carolina Ramírez, estructura armada que, de acuerdo con el Gobierno, responde a las órdenes de ‘Iván Mordisco’. El presidente explicó que este grupo ha sido vinculado a múltiples hechos violentos y ataques dirigidos contra integrantes de la Fuerza Pública en distintas zonas del país.

Entre los resultados destacados por De la Espriella figura la captura de seis miembros de la estructura, dentro de los cuales se encuentra alias ‘Víctor’. Según información oficial, este individuo ocupa el rango de tercer cabecilla dentro de la organización y su detención fue catalogada como un hecho relevante por las autoridades debido a la importancia de su cargo.

Según el balance divulgado por la Presidencia, un total de 23 integrantes del grupo armado fueron neutralizados durante el desarrollo de la Operación Azarías, y se logró además la incautación de armamento de alto calibre. Entre lo decomisado se reportan 28 fusiles, cuatro ametralladoras, tres pistolas, una cantidad no precisada de explosivos y diversos elementos que, según el Gobierno, eran utilizados en actividades ilegales por la estructura intervenida.

Otra acción reportada por De la Espriella fue la recuperación de un menor de edad, quien fue puesto bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), organismo encargado en Colombia de garantizar los derechos de los menores. El Ejecutivo señaló este hecho como parte de la lucha contra el reclutamiento de menores, una de las prácticas atribuidas a las organizaciones armadas ilegales.

En el cierre de su intervención, el presidente sostuvo que la ofensiva contra estos grupos continuará y enfatizó que su Gobierno no detendrá las acciones militares hasta recuperar el control territorial. Según la declaración oficial, la instrucción dada a los comandantes es mantener y fortalecer esta clase de operativos en el país.

¿Qué fue la Operación Azarías y cuáles fueron sus resultados clave?

La Operación Azarías fue un operativo de la Fuerza Pública en Miraflores, Guaviare, presentado como uno de los golpes más fuertes a estructuras armadas ilegales en doce años. Se reportó la muerte de alias ‘Tigre’, la captura de seis integrantes, entre ellos alias ‘Víctor’, el decomiso de abundante armamento y la recuperación de un menor de edad, según declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella.

¿Cómo protege el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) a los menores recuperados en estos operativos?

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) es la entidad encargada de velar por los derechos de los menores en Colombia. Cuando un menor es recuperado durante operativos contra grupos armados ilegales, el ICBF interviene para brindarle protección, atención integral y orientación psicosocial, buscando su restablecimiento de derechos y la reunificación familiar cuando es posible.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.