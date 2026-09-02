Donald Trump volvió a presumir de su influencia en las elecciones de Colombia y destacó nuevamente la victoria de Abelardo de la Espriella, actual presidente del país, a quien respaldó públicamente durante la campaña presidencial de 2026.

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En declaraciones conocidas este miércoles 2 de septiembre, el mandatario estadounidense mencionó a Colombia al hablar sobre la influencia que, según él, ha tenido su movimiento político en otros países de América Latina. Trump recordó que apoyó a De la Espriella cuando todavía no era considerado el principal favorito para quedarse con la Presidencia.

“Yo respaldé a un caballero: El Tigre. Me gusta su nombre, me imagino que es un tipo fuerte” dice a esta hora @POTUS sobre @ABDELAESPRIELLA al preguntarle por sus alianzas en Sudamérica — “no se esperaba que ganara, era uno de diez personas aspirando, no era el favorito.” pic.twitter.com/YcN55DW7UB — Juan Camilo Merlano (@JuanCMerlano) September 2, 2026

El respaldo del presidente estadounidense se produjo pocos días después de la primera vuelta electoral. El 3 de junio, Trump felicitó al entonces candidato colombiano y manifestó su “respaldo completo y total” de cara a la segunda vuelta, en la que se enfrentó con el izquierdista Iván Cepeda.

Posteriormente, el 10 de junio, Trump insistió en que Colombia tendría el “apoyo y la fuerza total” de Estados Unidos si De la Espriella conseguía imponerse en las urnas. En ese momento, también describió al colombiano como un líder inteligente, fuerte y decidido.

¿De la Espriella ganó por Donald Trump?

El resultado terminó dándole la razón a su apuesta política. De la Espriella consiguió una estrecha victoria sobre Cepeda en la segunda vuelta del 21 de junio. El hoy presidente obtuvo cerca de 12.96 millones de votos, frente a los 12.71 millones de su rival, una diferencia aproximada de 250.000 sufragios.

La elección representó un giro político respecto del gobierno de Gustavo Petro y llevó a la Presidencia a un candidato de derecha que llegó a la contienda como un outsider político.

Trump, que había convertido su respaldo a De la Espriella en uno de sus pronunciamientos sobre la política latinoamericana, ahora vuelve a utilizar esa victoria como ejemplo del alcance de su apoyo político.

Sin embargo, aunque el respaldo estadounidense fue público y llegó en un momento clave de la campaña, no existe evidencia que permita atribuir directamente la victoria de De la Espriella a Trump. El resultado fue producto de la votación de los colombianos y de una elección que terminó definiéndose por un margen estrecho.

La relación entre ambos mandatarios, no obstante, comenzó con una señal política clara. Incluso antes de conocerse el resultado definitivo, Trump felicitó a De la Espriella y ambos sostuvieron una conversación telefónica en la que abordaron asuntos de interés para Colombia y Estados Unidos.

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Ahora, con De la Espriella instalado en la Casa de Nariño, Trump vuelve a recordar que estuvo de su lado cuando todavía disputaba una elección que terminó ganando por un margen reducido.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.