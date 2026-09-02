Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El presidente Abelardo De la Espriella anunció una operación de relevancia en el departamento del Guaviare, según los reportes oficiales compartidos por el propio mandatario. De acuerdo con la información, la Fuerza Pública ejecutó un bombardeo dirigido contra un campamento perteneciente a las disidencias encabezadas por Iván Mordisco, uno de los líderes más buscados por las autoridades. El resultado fue contundente: 20 integrantes de ese grupo fallecieron durante la intervención, otros cinco fueron capturados y, además, dos menores de edad fueron recuperados, en lo que se considera un avance sustancial en los operativos contra grupos armados ilegales.

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Entre las víctimas mortales identificadas, sobresale alias ‘Tigre’ o ‘Pintado’, quien de acuerdo con De la Espriella era jefe de la estructura Carolina Ramírez y uno de los hombres de mayor confianza de Iván Mordisco. Junto con las bajas, las autoridades incautaron un importante arsenal, compuesto por 26 fusiles, cuatro ametralladoras, tres pistolas y diversos equipos empleados por el grupo en sus actividades ilícitas. Este golpe representa una afectación significativa a la capacidad operativa de las disidencias, según destacó el presidente.

El mandatario comunicó que las acciones de la Fuerza Pública no se detendrán y remarcó que están cada vez más cerca de alcanzar a Iván Mordisco. En palabras de Abelardo De la Espriella, “vamos detrás de ti, Mordisco, no podrás escapar de la acción del Gobierno, de la determinación de nuestra Fuerza Pública. Cada gota de sangre que nuestros ciudadanos, nuestros policías y soldados han derramado por ti, será cobrada como corresponde”. Además, al finalizar su intervención, lanzó una advertencia directa al jefe de las disidencias, afirmando: “Cuando menos pienses, una bomba va a caer sobre ti, dalo por hecho”.

Finalmente, el presidente subrayó que su administración busca devolver la paz a Colombia, sin recurrir a negociaciones con quienes describió como bandidos. Manifestó que la paz debe ser establecida con las armas del Estado y el resguardo de las leyes de la República, ratificando la postura de mano firme frente a los grupos armados ilegales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién era alias ‘Tigre’ o ‘Pintado’ en las disidencias de Mordisco?

Alias ‘Tigre’ o ‘Pintado’ fue identificado, según el presidente Abelardo De la Espriella, como el jefe de la estructura Carolina Ramírez y uno de los hombres de confianza de Iván Mordisco dentro de las disidencias. Su muerte representa, de acuerdo con la información oficial, una baja importante en la organización y puede debilitar la estructura de liderazgo en ese grupo armado.

¿Cómo fue el resultado del bombardeo de la Fuerza Pública en el Guaviare?

El presidente De la Espriella reportó que la operación de la Fuerza Pública en Guaviare dejó como resultado 20 integrantes de las disidencias muertos, cinco capturados y dos menores recuperados. Adicionalmente, se incautaron 26 fusiles, cuatro ametralladoras, tres pistolas y equipos de campaña, lo que supone un golpe significativo al material bélico y logístico del grupo armado.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.