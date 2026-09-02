Por: EL PILON SA

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El presidente Abelardo de la Espriella anunció desde Guaviare los resultados de la Operación Azarías, una acción adelantada por la Fuerza Pública en el municipio de Miraflores. Según lo comunicado por De la Espriella, esta ofensiva se consolida como uno de los golpes más duros contra las estructuras armadas ilegales en los últimos 12 años, lo que subraya la relevancia de la operación en los recientes esfuerzos de seguridad.

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Entre los principales resultados, el mandatario destacó la muerte de alias ‘Tigre’ o ‘Pintado’, identificado como cabecilla del Frente Carolina Ramírez. De acuerdo con la información oficial, esta estructura está bajo el mando de ‘Iván Mordisco’ y es responsable de hechos violentos y ataques contra miembros de la Fuerza Pública en varias regiones del país. La acción contra este grupo evidencia el foco de las operaciones en desarticular a cabecillas considerandos prioritarios por el Gobierno.

La captura de seis integrantes más del Frente Carolina Ramírez fue otro de los puntos resaltados en el balance entregado por el presidente. Entre ellos se encuentra alias ‘Víctor’, señalado como el tercer cabecilla en importancia dentro de la organización. Autoridades señalaron que la detención de ‘Víctor’ constituye uno de los logros más relevantes del operativo, dada su posición jerárquica en la estructura.

Al presentar los resultados, De la Espriella indicó que 23 integrantes de este grupo armado ilegal fueron “neutralizados” durante la Operación Azarías. A esta cifra se suman los elementos de guerra incautados por la Fuerza Pública, que incluyen 28 fusiles, cuatro ametralladoras, tres pistolas, además de explosivos y otros recursos usados por la organización armada. El Gobierno ha insistido en que el decomiso de este material afecta la capacidad operativa de los grupos ilegales.

Igualmente, el mandatario reportó la recuperación de un menor de edad que, según información oficial, estaba en poder de la organización. El menor fue puesto a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), hecho que es relevado como parte de los esfuerzos por frenar el reclutamiento de menores de edad por estos grupos ilegales.

Desde Guaviare, el presidente aseguró que la ofensiva militares persistirá sin pausa. En sus declaraciones, enfatizó que no hay espacio para la negociación con quienes denomina “bandidos”, subrayando que la única opción que plantea el Gobierno para estas estructuras es la rendición o ser dados de baja en combate. De la Espriella ordenó a los comandantes continuar trabajando por la recuperación del control territorial, consolidando la seguridad en la zona.

¿Qué es la Operación Azarías y cuáles fueron sus principales resultados?

La Operación Azarías fue un operativo liderado por la Fuerza Pública en Miraflores, Guaviare. El balance oficial incluye la muerte de alias ‘Tigre’, la captura de alias ‘Víctor’, otros cinco capturados, la neutralización de 23 integrantes más y la incautación de armas, así como la recuperación de un menor de edad, de acuerdo con el presidente Abelardo de la Espriella.

¿Por qué es relevante la captura de alias ‘Víctor’ en la Operación Azarías?

Autoridades consideran que alias ‘Víctor’ era el tercer cabecilla en importancia dentro del Frente Carolina Ramírez, subordinado a ‘Iván Mordisco’. Su detención es considerada clave, pues podría debilitar la estructura jerárquica del grupo y afectar su capacidad de operar, de acuerdo con el balance emitido por el presidente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.