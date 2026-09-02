El presidente Abelardo De la Espriella recorrió junto al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, varios tramos de la primera línea del Metro de Bogotá y reiteró el respaldo del Gobierno Nacional al proyecto.

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Durante la visita, realizada en el marco de un evento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el mandatario destacó que la Línea 1 ya supera 81 % de avance y se encuentra en su etapa final.

De la Espriella afirmó que una sola línea de Metro resulta insuficiente para atender las necesidades de movilidad de una ciudad como Bogotá.

Por ello, aseguró que su Gobierno acompañará la culminación de la Línea 1, impulsará el desarrollo de las líneas 2 y 3 y comenzará a estructurar desde ahora una cuarta línea.

El presidente señaló que la Línea 2 está próxima a avanzar en su proceso de licitación y que espera conocer próximamente a los interesados.

También resaltó la necesidad de ampliar la infraestructura férrea para reducir los tiempos de desplazamiento de los ciudadanos, argumentando que Bogotá pierde cerca de un millón de horas de vida cada año por problemas de movilidad.

Durante el recorrido, que tuvo una extensión aproximada de seis kilómetros, Galán explicó que el viaducto de la Línea 1 estaría terminado en enero de 2027 y que las pruebas definitivas comenzarían en septiembre.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.