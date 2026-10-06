El asesinato de un empresario en Barbosa, Santander, abrió una investigación que ahora apunta a sus actividades comerciales y a los bienes que tenía en distintas regiones del país. Yesid Camacho Torres, de 49 años, fue atacado el lunes 5 de octubre cuando salía en su vehículo de un gimnasio junto a su esposa y su cuñada.

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De acuerdo con el medio citado, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta interceptaron el vehículo y dispararon con un revólver calibre 38 Colt Trooper. Camacho Torres fue llevado a un hospital, pero llegó sin signos vitales. Su esposa murió posteriormente en el centro médico por la gravedad de las heridas, mientras que una tercera persona permanece en recuperación, señaló el diario.

Cerca de 12 horas después del ataque, las autoridades capturaron a los dos presuntos responsables. Uno fue ubicado en una zona rural de Vélez y el otro en el casco urbano de Guavatá. Los detenidos tienen 20 y 21 años y son oriundos de Venezuela y Barrancabermeja, respectivamente.

La investigación estableció además que la motocicleta Honda utilizada en el crimen había sido robada horas antes. Los sospechosos habrían llegado a la zona días atrás y, mientras permanecían hospedados en un hotel, ultimaban detalles del atentado. La Policía de Santander también señaló que los jóvenes habrían recibido una suma considerable de dinero para atacar al empresario.

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Esmeraldas, caballos y pirotecnia: los negocios del empresario asesinado

El foco de los investigadores está ahora en los negocios de Camacho Torres. Según El Tiempo, en la región era conocido por la crianza y venta de caballos de paso fino. En sus redes sociales aparecían fotografías en las que montaba algunos de sus ejemplares y promocionaba otro de sus negocios relacionado con los fuegos pirotécnicos.

Los registros mercantiles consultados por el diario muestran que, desde al menos 2016, Camacho Torres figuraba en la Cámara de Comercio de Bucaramanga como comerciante vinculado con espectáculos en vivo y fabricación de productos químicos. También tenía establecimientos relacionados con la venta de pirotecnia en Tunja y Bucaramanga.

El empresario también tuvo actividades comerciales en Bogotá, donde figuró como comerciante en servicios financieros y, años atrás, en intermediación financiera vinculada con la comercialización de esmeraldas.

Además de sus empresas, Camacho Torres contaba con propiedades. Tenía un local en el centro comercial San Isidro de Vélez, dos apartamentos y seis lotes en ese municipio, además de un apartamento en el norte de Bogotá y otro lote en Moniquirá.

Finalmente, existe una diferencia entre las versiones sobre la mujer fallecida. La Policía le dijo en dos ocasiones que era la esposa de Camacho Torres, pero otras fuentes sostuvieron que no existía parentesco y que habría sido una víctima colateral. Los capturados enfrentarán cargos por homicidio, lesiones personales y porte y tráfico de armas de fuego.

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