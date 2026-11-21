Por: El Espectador

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En la mañana del 21 de noviembre, se confirmó el bombardeo número 11 ordenado por el presidente Abelardo de la Espriella en su lucha contra los grupos armados ilegales en Colombia. De acuerdo con la información divulgada por el propio jefe de Estado en su cuenta oficial de X, esta nueva operación, conocida como Operación Ninfa, se realizó en una zona rural del municipio de Mapiripán, en el departamento del Meta, y estuvo dirigida específicamente contra la estructura 44 Antonio Ricaurte de las disidencias de las Farc, comandadas por alias "Iván Mordisco".

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La operación contó con la participación conjunta de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, quienes desplegaron el operativo en horas de la madrugada. Como resultado, según cifras preliminares reportadas primero por el presidente De la Espriella, cinco presuntos miembros de las disidencias de las Farc murieron en el enfrentamiento. Junto a esto, las autoridades lograron incautar cuatro armas largas, dos armas cortas, 12 proveedores con munición de distintos calibres, dos chalecos multipropósito, un equipo de campaña, un teléfono satelital, dos celulares y dos embarcaciones. Estos resultados fueron resaltados por el mandatario, quien recalcó que la respuesta del Estado frente a ataques de grupos ilegales es "cada vez más contundente", y afirmó que no se permitirá que estas organizaciones "sigan sembrando el terror en Colombia".

Tras la confirmación oficial del bombardeo, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés Zambrano, expresó su respaldo a la acción estatal y felicitó tanto a las Fuerzas Militares como a la Policía Nacional por lo que describió como un trabajo valiente y efectivo en defensa de la seguridad del departamento. La mandataria regional enfatizó el deseo de los habitantes del Meta y de Colombia de vivir en paz y con la garantía de que la autoridad protege las comunidades.

Este operativo se enmarca en la política de "mano dura" anunciada por el presidente De la Espriella desde su campaña, donde aseguró que llevaría a cabo 12 bombardeos en sus primeros 100 días de gobierno. Hasta la fecha señalada, se han ejecutado 11 operativos similares, principalmente contra las disidencias de las Farc, pero también contra el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el Clan del Golfo. Sin embargo, estos bombardeos han dejado también víctimas civiles, incluidos ocho menores de edad, lo que ha generado debates judiciales y ha llevado a establecer ciertos límites a estas operaciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué fue la Operación Ninfa en Mapiripán, Meta, y qué resultados dejó?

La Operación Ninfa fue un bombardeo realizado por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en una zona rural del municipio de Mapiripán, Meta, contra la estructura 44 Antonio Ricaurte de las disidencias de las Farc, de acuerdo con información oficial publicada por el presidente Abelardo de la Espriella. El balance preliminar, entregado por el mandatario, indica que cinco presuntos disidentes murieron, además de la incautación de armas, munición, equipos de campaña, equipos de comunicación y embarcaciones.

¿Cuántos bombardeos ha ordenado el presidente Abelardo de la Espriella contra las disidencias de las Farc?

Hasta la mañana del 21 de noviembre, el presidente Abelardo de la Espriella ha ordenado un total de 11 bombardeos, en el marco de su política de "mano dura" contra las organizaciones criminales. De acuerdo con los reportes oficiales, la mayoría se han dirigido contra disidencias de las Farc, aunque también han involucrado al Ejército de Liberación Nacional y al Clan del Golfo.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.