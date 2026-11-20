Por: El Espectador

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El fallecimiento de Ivonne Fernanda Parra Díaz, una joven de 28 años en condición de discapacidad, ha provocado rechazo y preocupación entre organizaciones de derechos humanos y colectivos sociales en el Cauca. De acuerdo con el pronunciamiento de estas agrupaciones, el deceso se produjo después de que, presuntamente, la joven inhalara gases lacrimógenos lanzados por la Unidad Antidisturbios de la Policía Nacional durante una protesta en El Bordo, municipio de Patía, Cauca. Según información detallada en el comunicado difundido por la Coordinación de organizaciones sociales y políticas del Cauca, los hechos ocurrieron en el marco de movilizaciones los días 19 y 20 de noviembre, donde la comunidad se congregó en los sectores de Palomocho y El Bordo.

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Durante estas manifestaciones, los integrantes de la Unidad Antidisturbios intervinieron utilizando gases lacrimógenos para disuadir a los manifestantes. Las organizaciones implicadas aseguran que el equipo de derechos humanos allí presente alertó de forma directa a la Policía sobre la presencia de una joven con problemas respiratorios y solicitó tanto el cese de la intervención como la creación de un cordón humanitario para evacuarla. Sin embargo, según los denunciantes, dichos llamados no fueron atendidos por los uniformados.

Hasta la madrugada del 20 de noviembre, el Hospital de El Bordo notificó la muerte de Ivonne Parra Díaz, señalando como causa probable un síndrome de dificultad respiratoria. El comunicado de las organizaciones sociales recoge que su fallecimiento obedecería, de acuerdo con ellos, a un “ataque desproporcionado e indiscriminado” por parte de la Unidad Antidisturbios de la Policía. Además, pidieron a las autoridades judiciales que se investiguen a fondo las circunstancias y causas del deceso.

En respuesta, la Policía Nacional difundió un comunicado en el que lamenta el fallecimiento y entrega su versión sobre los hechos ocurridos el 19 de noviembre. Según la institución, la actuación policial respondió a un ataque con artefactos explosivos improvisados tipo papa bomba, afirmando que al cierre de su intervención no se reportaron civiles ni uniformados lesionados. Asimismo, destacaron que la información sobre el ingreso de Parra Díaz al hospital solo se conoció horas después de finalizado el operativo y que, según sus datos, no es posible establecer una relación directa entre la acción policial y el deceso hasta que las autoridades competentes definan las causas, lo que remite la claridad del caso a exámenes médicos y legales pendientes de resultados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué ocurrió durante la protesta en El Bordo, Cauca, y cuál fue el papel de la Policía Nacional?

Durante la movilización social en El Bordo, integrantes de la Unidad Antidisturbios de la Policía Nacional participaron en un operativo para disuadir la manifestación utilizando gases lacrimógenos, de acuerdo con las organizaciones sociales y el comunicado de la Policía Nacional. Aunque los representantes de derechos humanos alertaron sobre la presencia de una joven vulnerable, los policías según la denuncia no respondieron a las solicitudes de protección. La Policía, por su parte, afirmó que su operativo concluyó sin reportes de lesionados y que cualquier relación con el fallecimiento de Ivonne Parra Díaz deberá ser esclarecida por las investigaciones médicas y legales.

¿Qué es el síndrome de dificultad respiratoria y cómo se relaciona con la muerte de Ivonne Parra Díaz?

El síndrome de dificultad respiratoria, según el reporte del Hospital de El Bordo, fue la causa probable de la muerte de Ivonne Fernanda Parra Díaz. Este síndrome implica dificultad aguda para respirar, lo que puede poner en riesgo la vida, especialmente en personas con problemas de salud preexistentes. En este caso, las organizaciones sociales atribuyen el cuadro al efecto de los gases lacrimógenos usados en la protesta, mientras que la Policía sostiene que aún no se ha comprobado vínculo entre el operativo y el fallecimiento, dejando la confirmación de esa relación a cargo de las autoridades médico-legales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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