Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, la seguridad y legalidad en la operación de establecimientos abiertos al público continúa siendo una prioridad para las autoridades distritales. De acuerdo con información suministrada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, recientemente se adelantó un operativo conjunto de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) liderado por la Alcaldía Local de Tunjuelito, la Secretaría Distrital de Salud y la Policía de Bogotá. Este operativo se centró en los servicios estéticos ofrecidos en el sur de la ciudad y dejó como resultado el cierre y suspensión de la actividad económica de uno de estos establecimientos debido a múltiples irregularidades.

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Durante la intervención, representantes de la Secretaría Distrital de Salud, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. y la Policía Nacional detectaron graves fallas sanitarias y documentales dentro del establecimiento inspeccionado. Según la información oficial, el lugar solo contaba con el registro mercantil expedido por la Cámara de Comercio y carecía del resto de documentos y permisos obligatorios exigidos por la normativa vigente.

Las principales medidas tomadas fueron el decomiso de aparatología estética utilizada para procedimientos invasivos, como centrífuga, equipos de terapia de luz LED y máscara LED, dispositivos para carbonoterapia, vacumterapia y dermapen. Además, se hallaron residuos peligrosos dispuestos de manera incorrecta, tales como frascos con sangre y jeringas abiertas, así como medicamentos y vitaminas sin la refrigeración adecuada, muchos de los cuales solo deben ser manipulados por personal de enfermería profesional.

Por estas situaciones peligrosas, la Policía Nacional impuso una multa y una suspensión temporal de la actividad económica por cinco días, mientras que la Subred de Salud Sur ejecutó el cierre total del lugar y comenzó los procesos sanitarios correspondientes. La alcaldesa local de Tunjuelito, Claudia Collante, enfatizó que la protección de la vida y la salud no es negociable y anunció que los controles se mantendrán de manera rigurosa.

La Alcaldía Mayor de Bogotá recomienda a la ciudadanía verificar siempre los requisitos legales y sanitarios de los sitios donde acceda a servicios estéticos. Para denuncias sobre irregularidades, la Secretaría Distrital de Salud (SDS) habilitó la línea telefónica 601 364 9550 opción 1, disponible 24 horas. También siguen activos canales como la plataforma ‘Bogotá te escucha’, el correo institucional y atención presencial en la sede de la SDS. En el sitio web oficial se puede consultar el listado actualizado de IPS y centros estéticos que cuentan con autorización y concepto sanitario favorable.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué debe verificar la ciudadanía antes de acudir a un centro estético en Bogotá?

Las autoridades de Bogotá recomiendan a los ciudadanos comprobar que los establecimientos cuenten con todos los permisos y documentos legales exigidos, incluyendo más allá del registro en Cámara de Comercio, los conceptos sanitarios y de habilitación respectivos. Además, es fundamental revisar que el personal cuente con la formación profesional requerida y asegurarse de que se cumplan las condiciones de higiene y disposición adecuada de residuos biomédicos.

¿Cómo denunciar irregularidades en centros estéticos en Bogotá?

Si usted detecta un establecimiento que incumple los requisitos legales o sanitarios, puede hacer su denuncia a través de la línea telefónica de la Secretaría Distrital de Salud (SDS) al 601 364 9550, opción 1. Este canal está disponible las 24 horas para reportes sobre personas, lugares o procedimientos presuntamente irregulares. También puede utilizar la plataforma digital ‘Bogotá te escucha’, el correo oficial de la SDS o acudir presencialmente a la sede de la entidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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