Por: Portal Bogotá

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La programación cultural de Bogotá para la semana del 20 al 26 de noviembre de 2026, impulsada por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD), está llena de opciones para todos los gustos y públicos. De acuerdo con información oficial publicada en el portal Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, y los canales de la SDCRD, la oferta incluye desde conciertos de talla internacional y festivales de danza, hasta ferias artesanales y actividades de sensibilización social, con propuestas tanto gratuitas como de pago.

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En el ámbito musical, uno de los principales atractivos es el regreso de los ganadores del Concurso Internacional de Violín Ciudad de Bogotá. Ruifeng Lin, Maria Lundina e Iván Orlín se presentarán entre el 20 y el 29 de noviembre en escenarios como el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y el Auditorio Fabio Lozano. Entre las obras destacadas a interpretar están el ‘Concierto para violín’ de Pyotr Ilyich Tchaikovsky y el ‘Primer Concierto para violín’ de Henryk Wieniawski. Según la SDCRD, estas presentaciones contarán con la participación de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia y la Orquesta Filarmónica de Bogotá, bajo la batuta de directores invitados.

La semana también invita a ser parte del Festival Contracuerpo 2026, que reúne los ocho proyectos ganadores de la Beca LEP de Danza Contracuerpo, con treinta funciones que recorrerán bibliotecas públicas como Virgilio Barco, Julio Mario Santo Domingo, El Tintal y otras. De acuerdo con la programación, este evento busca acercar la danza contemporánea y urbana a la comunidad, fusionando diferentes lenguajes artísticos inspirados en la literatura y la poesía.

La diversidad continúa con el Encuentro de Saberes Artesanales INSPIRAL en el Parque de la 93, donde 85 artesanos exhibirán sus productos junto a muestras gastronómicas y musicales. Además, el circuito ‘Teusaquillo Sabe a Pola’ celebrará la cerveza artesanal colombiana con ocho establecimientos participantes, actividades culturales y degustaciones gratuitas.

En paralelo, Canal Capital estrenará ‘Bogotá Improvisa’, un reality de comedia en el que improvisadores y actores se enfrentan a retos creativos en diferentes puntos de la ciudad. La presencia de invitados reconocidos busca resaltar la variedad de expresiones culturales y la identidad bogotana.

El cierre de la agenda tendrá dos eventos que enlazan fiesta y reflexión: la Banda Filarmónica Juvenil de Bogotá presenta ‘De la vanguardia sinfónica a la fiesta popular’, mientras que la FUGA conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en el Parque Santander, con agrupaciones femeninas de varias localidades.

Así, la semana se perfila con una amplia oferta para celebrar el arte, apoyar al talento local y fortalecer la cultura ciudadana en Bogotá.

¿Cuáles son los conciertos gratuitos destacados en Bogotá del 20 al 26 de noviembre de 2026?

Entre los conciertos gratuitos más relevantes para esta semana se encuentran las presentaciones de los ganadores del Concurso Internacional de Violín Ciudad de Bogotá, así como los conciertos de la Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB) en la serie ‘La paz en nuestro tiempo’. Estos eventos tendrán lugar en espacios como el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, el Auditorio León de Greiff y la Catedral Primada de Colombia, con entrada libre hasta completar aforo según información de la SDCRD y la OFB.

¿Qué actividades culturales ofrece la ciudad para conmemorar el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en Bogotá?

De acuerdo con la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA), el 26 de noviembre de 2026 se realizará en el Parque Santander un encuentro artístico y cultural enfocado en la prevención de violencias basadas en género. Participarán agrupaciones femeninas provenientes de distintas localidades, que compartirán manifestaciones artísticas y expresiones culturales en un espacio de visibilización y reivindicación de derechos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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