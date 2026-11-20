Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Salud (SDS) hace un llamado a todos los habitantes de Bogotá para que participen en la jornada de vacunación que se llevará a cabo el sábado 21 de noviembre de 2026. De acuerdo con la SDS, cualquier ciudadano que lleve su documento de identidad podrá acercarse a los puntos de vacunación habilitados en diferentes partes de la capital. Esta actividad tiene como objetivo que los ciudadanos inicien, continúen o completen su esquema regular de vacunación, reforzando así la protección frente a distintas enfermedades prevenibles.

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Según lo informado por la Secretaría Distrital de Salud, la jornada busca prevenir enfermedades como poliomielitis, sarampión, difteria y hepatitis B, entre otras. Adicionalmente, estará disponible la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), dirigida especialmente a niñas y niños con edades entre 9 y 17 años. Esta estrategia, según la entidad, se realiza para fortalecer la cobertura e inmunidad en población priorizada, evitando brotes y complicaciones asociadas a estos virus y bacterias.

De acuerdo con la información oficial, los puntos de vacunación abrirán a partir de las 8:00 a. m. en centros comerciales, parques, plazas, colegios y otros lugares de alta concurrencia en la ciudad. Además, Bogotá cuenta con más de 200 puntos de vacunación fijos en centros de salud e Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS). La ubicación exacta y actualizada de estos espacios puede consultarse por medio de las redes sociales oficiales de la SDS y en enlaces publicados por la entidad.

La Secretaría también aclara que, en casos de vacunación contra la fiebre amarilla para gestantes y personas mayores de 60 años, la inmunización se brindará exclusivamente en puntos autorizados. Estos lugares cuentan con atención médica para garantizar la seguridad y correcta valoración de las personas, y han sido avalados por Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB), conocidas también como Empresas Promotoras de Salud (EPS). Los ciudadanos pueden consultar los puntos habilitados para este fin en la documentación oficial distribuida por la entidad de salud.

Esta jornada representa una oportunidad para reforzar los programas de salud pública y promover el bienestar colectivo en la ciudad, según lo destaca la propia Secretaría Distrital de Salud.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los puntos de vacunación habilitados en Bogotá este sábado 21 de noviembre de 2026?

Según la Secretaría Distrital de Salud, Bogotá dispone de múltiples puntos de vacunación distribuidos en lugares como centros comerciales, parques, plazas y colegios. Para conocer la ubicación específica de los puntos habilitados para la jornada del sábado 21 de noviembre de 2026, los ciudadanos deben consultar la información oficial publicada por la entidad o ingresar al enlace proporcionado en sus canales oficiales.

¿Qué significa VPH y para quién está dirigida la vacuna en esta jornada de vacunación en Bogotá?

VPH corresponde a Virus del Papiloma Humano. La Secretaría Distrital de Salud informa que, en la jornada anunciada, la vacuna contra este virus está dirigida a niñas y niños entre los 9 y 17 años como medida preventiva frente a posibles complicaciones asociadas a la infección.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.