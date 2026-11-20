Por: Portal Bogotá

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Desde el martes 17 de noviembre de 2026 comenzó la operación de la nueva ruta troncal B70 de TransMilenio, que une la estación Las Aguas, ubicada en el centro de Bogotá, con el Portal Norte - Unicervantes. De acuerdo con la información publicada por las autoridades distritales en el portal “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, este nuevo servicio está pensado como una alternativa para abarcar la demanda de usuarios que se movilizan desde el centro hacia el norte de la ciudad en las horas pico de la tarde y noche. El horario de la ruta B70 será únicamente de lunes a viernes, entre las 3:00 p. m. y las 8:00 p. m., en respuesta a los momentos de mayor ocupación del sistema.

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La nueva ruta responde a las necesidades de estudiantes universitarios, trabajadores y quienes hacen parte de la población flotante en el centro de la capital. Así, el sistema TransMilenio amplía la conectividad para quienes, después de su jornada diaria, requieren desplazarse hacia el norte, facilitando el flujo y mitigando la congestión.

La estación Las Aguas, que sirve como punto de inicio de la B70, se encuentra en la localidad de La Candelaria, sobre la carrera tercera, entre calles 18 y 19, junto a la avenida Jiménez, Eje Ambiental. Esta estación dispone, además, de una conexión peatonal subterránea con la estación Universidades CityU, lo que representa una ventaja para quienes se movilizan desde centros educativos cercanos.

El servicio B70 recorre importantes estaciones, entre ellas C. Col Americano, Museo del Oro, AV. Jiménez - Inter Eléctricas, CAD, Calle 127, Prado, Alcalá - Col. S. Tomás Dominicos, Calle 142, Calle 146, Mazurén, Toberín y llega al Portal Norte. Según la información suministrada, este servicio se suma a los que ya continúan en operación desde Las Aguas, como los servicios F23 y J23 hacia el Portal Américas, así como la ruta J70, que opera en la franja matutina.

Entre las recomendaciones para un mejor uso del sistema, se aconseja a los usuarios ubicar la ruta antes de ingresar, mantener libres las zonas de circulación, dejar salir antes de abordar y recargar la tarjeta TuLlave con anticipación utilizando canales digitales como TransMiApp o Maas. Estas sugerencias apuntan a mejorar la experiencia, evitar filas y descongestionar accesos, especialmente en los horarios de mayor demanda.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las estaciones y horarios de la ruta B70 de TransMilenio en Bogotá?

La ruta B70 de TransMilenio en Bogotá recorre desde la estación Las Aguas, en el centro, hasta el Portal Norte - Unicervantes, pasando por estaciones como Museo del Oro, CAD, Prado, Mazurén y Toberín, entre otras. El servicio opera de lunes a viernes entre las 3:00 p. m. y las 8:00 p. m., según lo reportado en “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”.

¿Qué recomendaciones hay para quienes usan TransMilenio en horas pico en Bogotá?

Las autoridades sugieren ubicar el servicio deseado antes del ingreso, mantener los corredores libres, dejar salir a los pasajeros antes de abordar y recargar la tarjeta TuLlave con anticipación usando aplicaciones digitales como TransMiApp o Maas. Esto agiliza el acceso y ayuda a descongestionar las estaciones, especialmente en los horarios de mayor demanda.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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