El escándalo por los títulos académicos de Luz Verónica Estrada podría pasar de los cuestionamientos públicos a tener consecuencias directas en su permanencia en el Congreso. La representante del Pacto Histórico estaría a punto de enfrentar una suspensión de sus funciones, luego de las denuncias sobre la presunta falsedad de un diploma atribuido a la Universidad Nacional.

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La novedad se conoció este viernes 20 de noviembre de 2026, después de que el periodista Ricardo Ospina, de Blu Radio, anunciara que la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes suspendería a la congresista en las próximas horas. Según la información divulgada, la eventual medida estaría relacionada con una presunta falta gravísima.

Pero ¿qué hay detrás de esta posible sanción? El caso comenzó a tomar fuerza luego de que la Universidad Nacional confirmara que Estrada no aparece registrada como estudiante ni como egresada del programa de Ingeniería de Minas y Metalurgia. Además, la institución identificó inconsistencias en el diploma que se le atribuye y una exdecana de la Facultad de Minas desconoció la firma que aparece en el documento.

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Atención: La Comisión de Ética de la @CamaraColombia suspenderá en las próximas horas a la representante del @PactoCol Luz Verónica Estrada por haber cometido presuntamente una falta gravísima, tras el escándalo por la presunta falsificación de su diploma como ingeniera de la @UNALOficial Vía @BluRadioCo — Ricardo Ospina (@ricarospina) November 20, 2026

A las dudas sobre su formación universitaria también se sumaron cuestionamientos por sus estudios de bachillerato en una institución educativa de Caramanta, Antioquia, y por documentos que habría presentado para acceder a oportunidades laborales. Estas revelaciones motivaron solicitudes de investigación ante diferentes autoridades.

La posible suspensión está contemplada en el Código de Ética y Disciplinario del Congresista, establecido mediante la Ley 1828 de 2017. Para las faltas calificadas como gravísimas la normativa permite imponer una suspensión del ejercicio congresual de entre 10 y 180 días. Durante ese periodo, el funcionario queda apartado temporalmente de sus responsabilidades y prerrogativas.

Sin embargo, la medida requiere un procedimiento disciplinario y garantías para la defensa de la congresista.

El panorama político también se complicó para Estrada porque el Pacto Histórico le pidió renunciar a su curul para atender las denuncias ante las autoridades. La colectividad anunció que su Comisión Nacional de Ética Provisional estudiará el caso el lunes 23 de noviembre.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.