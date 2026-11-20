La polémica por los documentos académicos de la representante a la Cámara Luz Verónica Estrada, del Pacto Histórico, sigue creciendo. Esta vez, la periodista y excandidata presidencial Vicky Dávila se pronunció sobre el caso y le exigió a la congresista que renuncie a su curul.

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(Vea también: Nuevo papelón de Luz Verónica Estrada: promovió proyecto para verificar diplomas)

En una declaración difundida en redes sociales, Dávila cuestionó que Estrada haya llegado al Congreso pese a los señalamientos relacionados con su supuesto título como ingeniera de Minas y Metalurgia de la Universidad Nacional.

La periodista recordó que, según el rector de la Universidad Nacional, la institución había denunciado los hechos ante la Fiscalía desde 2025. Además, mencionó información de Noticias RCN sobre tres noticias criminales en las que aparece mencionada la congresista.

Dávila también se refirió a otros documentos que han quedado bajo cuestionamiento: un supuesto diploma de bachiller, certificados laborales y la documentación que habría presentado para acceder a un contrato con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

Este es el video de Dávila:

Los señalamientos contra Verónica Estrada por sus títulos y contrato con la Dian

La controversia comenzó a tomar fuerza luego de que la Universidad Nacional informara que Luz Verónica Estrada no figura en sus registros como estudiante ni como egresada del programa de Ingeniería de Minas y Metalurgia.

El rector de la institución, José Ismael Peña, confirmó que la universidad presentó una denuncia ante la Fiscalía por estos hechos. Según la información conocida, hubo una denuncia en abril de 2024 y otra el 20 de noviembre de 2025, después de una solicitud de verificación relacionada con la tarjeta profesional de la congresista.

A esos cuestionamientos se sumaron los relacionados con un diploma de bachiller que aparece expedido por la Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa, en Caramanta, Antioquia. Personal administrativo del colegio aseguró que Estrada no terminó sus estudios allí y que no figura como graduada de la institución.

También se han puesto en duda certificados laborales que habría presentado para acreditar su experiencia profesional.

Otro punto mencionado por Dávila es el contrato de prestación de servicios que Estrada suscribió con la Dian en 2025, por un valor de 78 millones de pesos, para apoyar labores relacionadas con el sector minero. La documentación utilizada para acreditar su idoneidad está bajo cuestionamiento por los señalamientos sobre sus títulos y experiencia.

La Fiscalía registra tres noticias criminales relacionadas con presuntas irregularidades documentales, mientras que la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra la representante.

Vicky Dávila recordó cruce entre Verónica Estrada y el canciller

En su pronunciamiento, Dávila también retomó el episodio que puso a Estrada en el centro de la discusión pública: el cruce que tuvo con el canciller Omar Bula durante un debate de control político.

En esa ocasión, la representante cuestionó al funcionario por sus afirmaciones sobre el manganeso, al que se refirió como magnesio. El canciller le respondió que se trataba de elementos distintos y corrigió también el uso de la palabra “irresponsabilidad”.

Dávila utilizó ese intercambio para cuestionar a la congresista y recordó que Estrada había presentado un proyecto de ley relacionado con la verificación de diplomas universitarios.

“Y el colmo de la colmena, Verónica Estrada fue autora de un proyecto para verificar diplomas universitarios. Es que reímos o lloramos”, expresó la periodista.

Al final de su intervención, Dávila insistió en que la representante debe apartarse del Congreso y cuestionó el silencio de integrantes del Pacto Histórico que hicieron campaña con ella.

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