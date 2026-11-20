Una coincidencia que ahora llama la atención quedó al descubierto en medio de la polémica que enfrenta la representante a la Cámara Luz Verónica Estrada Holguín. La congresista del Pacto Histórico, señalada de presuntamente presentar un diploma falso de la Universidad Nacional, figura como coautora de un proyecto de ley que busca crear un sistema público para verificar la autenticidad de los títulos universitarios.

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Según El Tiempo, la iniciativa corresponde al proyecto 019 de 2026 Cámara, radicado el pasado 20 de julio, cuyo objetivo es permitir que los ciudadanos consulten los diplomas expedidos por instituciones de educación superior y comprueben la validez de los documentos académicos. La propuesta también contempla mecanismos para verificar las resoluciones del Ministerio de Educación sobre títulos obtenidos en el extranjero.

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De acuerdo con el medio citado, el nombre de Estrada aparece junto al de otros congresistas del Pacto Histórico, entre ellos María Fernanda Carrascal, María del Mar Pizarro, Gabriel Becerra y David Alejandro Toro. El proyecto busca combatir irregularidades relacionadas con la expedición y utilización de diplomas, precisamente cuando la representante está bajo cuestionamientos por su propia formación académica.

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La controversia surgió después de que Verónica Botero, exdecana de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional en Medellín, asegurara que el diploma atribuido a Estrada no fue expedido por esa institución y que la firma que aparece en el documento no corresponde a la suya.

Sin embargo, los interrogantes vienen desde 2025. La universidad recibió una solicitud de verificación el 16 de octubre de ese año y, días después, aclaró que tampoco había expedido la copia del registro de diplomas presentada ante el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia).

Botero explicó que la universidad verifica estos documentos mediante los números de registro del diploma y el acta de grado. También confirmó que los hechos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía.

Polémicas y logros de Petro

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