Néstor Morales, en Blu Radio, señaló que la senadora Isabel Cristina Zuleta es la madrina política de Luz Verónica Estrada, representante a la Cámara por Antioquia, quien enfrenta cuestionamientos por la presunta falsificación de su título académico y tarjeta profesional.

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Sin embargo, Zuleta ya tomó distancia pública de la congresista, pese a haber impulsado su aspiración política en el pasado.

El vínculo entre ambas se fortaleció durante las consultas internas del Pacto Histórico en 2025, cuando Zuleta respaldó activamente la candidatura de Estrada y la presentó en videos de campaña como su fórmula política en Antioquia.

Tras conseguir más de 7.000 votos, Estrada ocupó el segundo renglón de la lista cerrada a la Cámara y resultó elegida.

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La reciente controversia surgió por denuncias sobre la autenticidad de sus documentos académicos.

Según información atribuida a la Universidad Nacional, Estrada no figura como egresada de Ingeniería de Minas y Metalurgia y el diploma que supuestamente obtuvo en 2021 no habría sido expedido por esa institución. También se cuestiona que su tarjeta profesional no aparezca en los registros del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA).

Frente al escándalo, Zuleta reconoció que apoyó su campaña, pero aseguró que no tenía responsabilidad de verificar los títulos de cada aspirante.

Además, rechazó cualquier falsificación documental, pidió a Estrada explicar lo sucedido y sostuvo que corresponde a las autoridades esclarecer las denuncias.

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