La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) alistó una compulsa de copias ante los entes judiciales tras detectar un diploma presuntamente falso dentro del expediente contractual de Luz Verónica Estrada Holguín.

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Dicho soporte académico respaldó un convenio firmado con la ahora congresista durante marzo de 2025 por un monto total de 78 millones de pesos, de acuerdo con revelaciones publicadas por El Tiempo

Específicamente, ese acuerdo laboral contemplaba honorarios cercanos a los 8 millones de pesos mensuales para asesorar técnicamente asuntos especializados ante la alta dirección de la entidad tributaria.

Voceros internos de la entidad confirmaron que cumplir dichas obligaciones exigía conocimientos técnicos especializados en minería, perfil profesional del cual aparentemente carecía la actual parlamentaria del Pacto Histórico.

Paralelamente, su colectividad política confirmó la apertura de un proceso disciplinario interno para esclarecer estas graves anomalías académicas de Verónica Estrada y determinar responsabilidades éticas frente a la opinión pública.

Durante la revisión administrativa también trascendió que Cielo Vega, entonces subdirectora de compras y contratos de la Dian bajo la dirección de Luis Eduardo Llinás, aprobó la vinculación documental.

Consultada por ese diario, la exfuncionaria explicó que la administración presume la buena fe de cada aspirante y afirmó sentirse perjudicada si existió falsedad documental contra el patrimonio público.

“No tengo los documentos a la mano, pero voy a revisar lo sucedido. Yo también sería víctima y presentaría recursos ante las autoridades”, declaró Vega al mencionado medio de comunicación.

Adicionalmente, el expediente avalado en su momento contenía constancias laborales privadas que acreditaban dos años de trayectoria profesional contados desde la supuesta culminación del pensum universitario de Estrada Holguín.

En uno de esos certificados empresariales, sobre los cuales podrían requerirse verificaciones oficiales, figuraban labores de control y calidad, supervisión de extracción mineral, operación de maquinaria e informes de regalías para la Agencia Nacional de Minería (ANM).

Otro documento privado aseguraba que la hoy representante ejerció como jefe de minas, coordinó operaciones extractivas y ejecutó análisis geológicos destinados a medir la calidad de yacimientos minerales.

Finalmente, los organismos investigadores examinarán tanto la certificación expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia) el 4 de marzo de 2025 como su tarjeta profesional fechada en diciembre de 2021.

¿Quién es Verónica Estrada Holguín?

Luz Verónica Estrada Holguín es una dirigente política colombiana de 27 años que ocupa una curul como representante a la Cámara por Antioquia en la coalición del Pacto Histórico.

Nacida el 16 de noviembre de 1999 en el municipio de Caramanta (Antioquia) creció vinculada a comunidades campesinas del suroeste antioqueño trabajando con mujeres rurales y jóvenes.

Antes de ingresar al Congreso de la República, desempeñó labores operativas en Marmato (Caldas), donde trabajó contando coches dentro de una mina y defendió la formalización minera.

Su trayectoria política inició en Colombia Humana tras participar en una asamblea partidista celebrada en Medellín, avanzando posteriormente hacia la consulta interna del Pacto Histórico en octubre de 2025.

En aquella consulta departamental obtuvo más de 7.000 votos recorriendo veredas rurales especialmente en el Bajo Cauca antioqueño, resultado que le aseguró el segundo renglón cerrado.

Gracias a esa votación, se posesionó el 20 de julio de 2026 como congresista para el periodo legislativo 2026-2030, integrando la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara.

Durante su presentación pública inicial en 2025, la colectividad la promovió como ingeniera de minas y metalurgia comprometida con la protección hídrica y el respaldo a pequeños mineros.

Sin embargo, en noviembre de 2026 enfrenta denuncias ante la Corte Suprema de Justicia e investigaciones éticas tras certificarse que no figura egresada de la Universidad Nacional.

Asimismo, organismos judiciales y disciplinarios examinan la autenticidad de su matrícula profesional y un contrato estatal ejecutado en 2025 bajo dicha supuesta formación académica.