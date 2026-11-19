La controversia por la formación académica de la representante a la Cámara Luz Verónica Estrada Holguín llegó a las instancias internas del Pacto Histórico. La colectividad anunció que revisará los señalamientos relacionados con la presunta falsificación de su título profesional y que el caso será evaluado por su Comité de Ética.

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(Vea también: Juliana Guerrero tomó decisión inesperada en caso de títulos falsos en F. San José: Fiscalía, atenta)

El pronunciamiento se conoció después de que la Universidad Nacional de Colombia informara que no encontró registros que acreditaran a Estrada como egresada del programa de Ingeniería de Minas y Metalurgia de la sede Medellín. La institución también aclaró que el registro del diploma presentado ante el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia) no fue expedido por esa universidad.

Ante la repercusión que tomó el caso, el partido se refirió a la situación a través de un comunicado publicado en sus canales oficiales. En el documento dejó claro que habrá una revisión interna para establecer lo ocurrido y determinar si existen responsabilidades dentro de la colectividad.

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La organización política señaló que espera que el proceso avance sin dilaciones, pero recordó que la representante también debe contar con las garantías necesarias para responder a los cuestionamientos.

“Si bien exigimos celeridad y contundencia, también garantizamos el derecho a la defensa y la presunción de inocencia, confiando en que la justicia ordinaria y nuestros organismos internos esclarecerán los hechos”, expresó el Pacto Histórico.

#POLÍTICA El Pacto Histórico (@PactoCol) se pronunció sobre la presunta falsificación del título profesional de la representante Verónica Estrada. El partido activará una investigación sobre los hechos a través de su Comité de Ética:

“Si bien exigimos celeridad y contundencia, también garantizamos el derecho a la defensa y la presunción de inocencia, confiando en que la justicia ordinaria y nuestros organismos internos esclarecerán los hechos”, declaró a través del comunicado. https://t.co/v2vIVVHFXe — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 19, 2026

Universidad Nacional desconoció el título atribuido a la representante

El origen de la polémica está en una comunicación de la Universidad Nacional, sede Medellín, fechada el 23 de octubre de 2025 y dirigida al Copnia, organismo que solicitó verificar un título de Ingeniería de Minas y Metalurgia que habría sido obtenido por Estrada el 16 de noviembre de 2021.

Después de revisar sus archivos físicos y digitales, la institución indicó que no encontró antecedentes académicos que demostraran que la congresista hubiera cursado y culminado ese programa de pregrado.

La respuesta también hizo referencia al documento presentado ante el consejo profesional. Según la universidad, la copia del registro de diplomas aportada por Estrada no fue expedida por esa institución ni por su sede de Medellín.

Además, la dependencia que realizó la verificación anunció que pondría la información en conocimiento de las autoridades judiciales por una posible falsedad en documento público.

#ACTUALIDAD La representante Verónica Estrada, del Pacto Histórico, también habría falsificado su tarjeta profesional: no aparece en el sistema de autenticación de certificados COPNIA. En las ultimas horas, la Universidad Nacional indicó que no es egresada de Ingeniería de Minas y Metalurgia de la sede Medellín. Vía @laurad_duarte @ClaudiaCamilaV https://t.co/v2vIVVHFXe — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 19, 2026

El caso también será revisado por las instancias internas del partido

Con la decisión de activar el Comité de Ética, el Pacto Histórico abrió un procedimiento para examinar los hechos desde sus propios mecanismos de control. Esta revisión se suma a las actuaciones que puedan adelantar las autoridades competentes para establecer el origen y la eventual utilización del documento cuestionado.

La colectividad insistió en que el esclarecimiento debe darse con rapidez, aunque sin desconocer las garantías de la representante mientras se conocen los resultados de las investigaciones.

Por ahora, el pronunciamiento del partido no establece una sanción contra Estrada ni anticipa una conclusión sobre su responsabilidad. La verificación de los documentos y las circunstancias en las que fueron presentados serán determinantes para establecer qué ocurrió.

El caso mantiene la atención sobre la trayectoria académica de la congresista antioqueña y las explicaciones que deberá entregar frente a los cuestionamientos sobre las credenciales profesionales que se le atribuyen.

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