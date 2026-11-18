Nuevas imágenes de la profesora Arleth Carolina Álvarez Castillo dejaron ver el esfuerzo que hicieron su madre y otros familiares para conseguir que aceptara trasladarse en una ambulancia a un centro asistencial de Bogotá. El procedimiento terminó con su llegada al Hospital Santa Clara, donde buscaban que recibiera una valoración profesional.

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El material fue compartido por Sergio García, periodista de Impacto News, quien ha seguido de cerca la historia de la docente barranquillera desde que fue encontrada con vida en la capital, después de permanecer más de dos años sin contacto con sus seres queridos.

En las grabaciones de hace más de una semana se observa la insistencia de Leida Castillo, madre de Arleth, y de otros allegados para convencerla de subir al vehículo de asistencia médica. La intención era que pudiera recibir atención en un hospital y que especialistas revisaran su estado de salud, una de las principales preocupaciones de la familia desde el reencuentro.

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El traslado representa otro capítulo en una historia que ha estado marcada por las dificultades para conseguir que la profesora acepte la ayuda de sus familiares. Aunque Leida logró encontrarla en Bogotá y volver a abrazarla, desde entonces ha contado que no ha sido sencillo acompañarla ni convencerla de acudir a los servicios médicos.

Arleth Carolina Álvarez habría prmetido volver a Barranquilla para Navidad

Junto con las imágenes, Sergio García hizo un recuento de la conversación que sostuvo con la profesora y de los momentos que compartió con ella durante su estadía en Bogotá.

El comunicador también mostró su interés en que Arleth pueda reencontrarse con su vida familiar y regresar a Barranquilla, ciudad de la que salió antes de que sus allegados perdieran contacto con ella en octubre de 2024, y donde tiene varias propiedades.

Incluso, le hizo una propuesta relacionada con las próximas celebraciones de diciembre: le prometió conseguirle tiquetes aéreos si decide viajar a su ciudad natal para pasar Navidad con sus seres queridos.

Por ahora, el periodista no entregó mayores detalles sobre la evolución del traslado ni sobre las condiciones en las que se encuentra la docente después de su llegada al centro asistencial.

¿Por qué la profesora Arleth está recibiendo atención médica?

La preocupación de Leida Castillo por la salud de su hija viene desde los primeros días del reencuentro. En entrevistas anteriores, la mujer explicó que buscaba una valoración médica, psicológica y psiquiátrica para conocer qué estaba ocurriendo y qué tipo de acompañamiento podría necesitar la profesora.

La madre también contó que, antes de desaparecer, Arleth había recibido atención psiquiátrica y que un profesional le habría mencionado un posible diagnóstico de esquizofrenia. Sin embargo, esa información corresponde al relato de Leida y no se ha divulgado una valoración médica reciente que confirme que la docente tenga actualmente esa condición.

Por esa razón, la familia ha insistido en que sea examinada por especialistas y que su EPS intervenga para garantizar el acompañamiento correspondiente. La intención, según han explicado sus allegados, es conocer su situación y establecer si necesita algún tratamiento.

En una entrevista con Rafael Poveda, Leida había manifestado su preocupación por las dificultades que encontraba para conseguir que su hija aceptara acudir a un centro médico. También pidió que cualquier procedimiento respetara sus derechos y tuviera en cuenta su condición de persona adulta.

La familia espera que Arleth pueda regresar a Barranquilla

Además de conseguir atención profesional, otro de los deseos de Leida es que su hija pueda regresar a Barranquilla y recuperar el contacto con las personas que la han acompañado durante su vida.

La posibilidad de compartir las fiestas de Navidad en su ciudad natal también quedó sobre la mesa después de la promesa que le hizo el periodista de Impacto News. No obstante, por ahora no se conoce una decisión de Arleth frente a ese viaje.

Mientras tanto, sus familiares siguen pendientes de su atención en Bogotá. Después de más de dos años sin conocer su paradero, la prioridad de su madre es que pueda recibir una valoración adecuada y que las decisiones sobre su futuro se tomen con acompañamiento profesional, sin desconocer su autonomía y sus derechos.

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