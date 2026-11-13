La aparición con vida de Arleth Carolina Álvarez Castillo en Bogotá permitió conocer nuevos detalles de la historia que dejó atrás en Barranquilla. Antes de que su familia perdiera contacto con ella, la docente tenía un apartamento propio, un automóvil y una trayectoria académica que incluía una maestría en Educación.

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Después la profesora fue localizada en la capital después de más de dos años de búsqueda. Su madre, Leida Castillo, contó que todavía conserva varios elementos de la vida que su hija tenía antes de salir de su vivienda en el conjunto Golondrina, ubicado en el sector de Alameda del Río.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la situación de sus propiedades. Durante una entrevista con el director de Impacto News, Sergio García, Castillo explicó qué ocurrió con el automóvil y el apartamento que Arleth tenía en Barranquilla.

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Aunque la docente ya fue encontrada y ha expresado que desea permanecer en Bogotá, todavía no se conocen públicamente sus planes frente a esos bienes ni si tiene previsto regresar a vivir al Atlántico.

¿Qué pasó con el carro y el apartamento de Arleth Carolina?

Al ser consultada sobre el vehículo de su hija, Leida Castillo explicó que actualmente está estacionado frente a su casa, en Malambo. Es decir, el automóvil no desapareció ni fue trasladado a otro lugar, sino que permanece bajo el cuidado de la familia.

La situación del apartamento es diferente. La vivienda que Arleth tenía en el conjunto Golondrina, en Alameda del Río, continúa sola, según contó su madre durante la conversación.

“Está solo allá en Alameda del Río”, respondió Leida al referirse al inmueble. Las declaraciones permiten establecer que ambos bienes siguen vinculados a la vida que la profesora tenía antes de octubre de 2024. Sin embargo, no se ha informado si el apartamento está en venta, arrendado o si la familia ha adelantado algún trámite relacionado con su propiedad.

Según su relato, la docente vivía sola en el apartamento de Alameda del Río y mantenía contacto frecuente con su madre, quien residía en Malambo. Leida recordó que acostumbraba visitarla y quedarse algunos días en su vivienda.

Uno de los últimos momentos que recuerda antes de perderle el rastro ocurrió el 19 de octubre de 2024, cuando viajó hasta el apartamento para llevarle un obsequio por su cumpleaños.

Al llegar encontró la vivienda cerrada. En un primer momento pensó que su hija había salido, pero después de varios días sin conseguir comunicarse con ella comenzó a preocuparse.

¿Arleth Carolina Álvarez dejó su vida en Barranquilla por decisión propia?

Las declaraciones de Arleth Carolina Álvarez apuntan a que su alejamiento de Barranquilla fue una decisión personal. Después de reencontrarse con su familia, la docente manifestó que quiere permanecer en Bogotá y no tiene intención de regresar al Atlántico, donde tenía su vivienda, su automóvil y su trabajo como profesora.

Además, Castillo contó que ha intentado convencerla de volver, pero su hija se ha mantenido firme en su postura. “Tú te tienes que ir, te vas; yo me quedo aquí”, recordó la madre sobre la respuesta que recibió. Además, Arleth ha insistido en que no estaba extraviada, como consideraban sus familiares durante el tiempo en que desconocieron su paradero.

Sin embargo, otro detalle que llama la atención es cuando la docente salió de su vivienda con un bolso pequeño. Cámaras de seguridad le ubicaron en un supermercado cercano, por lo que no había indicios de un viaje hacia la capital.

Finalmente, su situación tuvo un giro luego de que su familia nuevamente perdiera contacto con ella estando en Bogotá. Ella reapareció en el Hospital Santa Clara, donde aceptó recibir ayuda médica. Su madre pidió que fuera trasladada al Hospital Simón Bolívar para que continuara con la atención y pudiera estar acompañada por sus familiares.

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