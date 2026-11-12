El caso de Henry Camargo, el exintegrante de las Fuerzas Militares que pidió ayuda para regresar a Colombia mientras permanecía hospitalizado en Estados Unidos, tuvo un desenlace doloroso. El soldado profesional falleció luego de enfrentar una grave afección pulmonar que requería un trasplante de ambos pulmones.

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La noticia fue confirmada por el presidente Abelardo De La Espriella durante la noche del jueves 12 de noviembre, a través de un mensaje en el que expresó sus condolencias a los familiares del exuniformado y recordó el servicio que prestó durante años en el Ejército Nacional.

“Con profundo dolor lamento el fallecimiento de Henry Camargo, soldado profesional y hombre que sirvió a Colombia desde las filas de nuestras Fuerzas Militares”, manifestó el mandatario.

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En su pronunciamiento, De La Espriella también se refirió a las gestiones que adelantó el Gobierno para facilitar el regreso del exmilitar desde Nueva York y permitir que continuara su atención médica en el país.

“Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para facilitar su regreso al país y garantizar la continuidad de su atención médica en el Hospital Militar Central. Nos queda la tristeza de su partida y el honor de haber acompañado a un colombiano que entregó parte de su vida al servicio de la patria”, agregó.

Con profundo dolor lamento el fallecimiento de Henry Camargo, soldado profesional y hombre que sirvió a Colombia desde las filas de nuestras Fuerzas Militares. Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para facilitar su regreso al país y garantizar la continuidad de su atención médica en el Hospital Militar Central. Nos queda la tristeza de su partida y el honor de haber acompañado a un colombiano que entregó parte de su vida al servicio de la Patria. A sus seres queridos, les envío un abrazo solidario y mis más sentidas condolencias. COLOMBIA HONRA Y RECUERDA A QUIENES HAN ENTREGADO SU VIDA AL SERVICIO DE LA PATRIA. HENRY CAMARGO MERECE NUESTRO RECONOCIMIENTO, RESPETO Y GRATITUD ETERNA. ¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey! (A.D.L.E.) 🇨🇴🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 13, 2026

Henry Camargo pidió ayuda desde Estados Unidos para regresar al país

La situación del exuniformado se conoció públicamente después de que difundiera un video desde el Hospital Elmhurst, en Nueva York, donde permanecía internado por sus complicaciones pulmonares. En la grabación, le solicitó directamente al presidente que lo ayudara a regresar a Colombia mediante un vuelo humanitario para continuar con el tratamiento que necesitaba.

Camargo había dedicado 22 años de su vida al Ejército Nacional y, según los reportes sobre su caso, durante su trayectoria resultó herido en tres oportunidades en combate. Después de retirarse de las filas en uso de buen retiro, enfrentó el deterioro de su salud, que terminó llevándolo a un centro médico en Estados Unidos.

Su condición requería un trasplante de ambos pulmones. Sin embargo, su permanencia en Nueva York y las dificultades para costear un traslado médico de alta complejidad complicaban su regreso a territorio colombiano.

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Así fue el regreso del exsoldado a Colombia

Después de conocer su petición, De La Espriella ordenó adelantar las gestiones para facilitar su traslado. La Cancillería y el Consulado de Colombia en Nueva York coordinaron la operación, que contó con recursos del Fondo Especial para las Migraciones.

El 13 de octubre, Henry Camargo llegó a Colombia en un vuelo medicalizado procedente de Estados Unidos. A su arribo a Bogotá fue recibido por personal del Hospital Militar Central, institución en la que debía continuar bajo atención médica.

Su regreso había despertado expectativas entre sus familiares y personas que siguieron su historia, pues buscaba continuar en el país el proceso de atención que requería por su grave enfermedad pulmonar. No obstante, semanas después se confirmó su fallecimiento.

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