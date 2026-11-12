Momentos de tensión se vivieron en el suroccidente de Cali, Valle del Cauca, luego de que una fuerte detonación sorprendiera a los habitantes de este sector. Las primeras hipótesis apuntan a un posible ataque contra integrantes de la Policía que se movilizaban en una patrulla.

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De acuerdo con Caracol Radio, la explosión habría tenido como objetivo una unidad del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), que se encontraba en labores de vigilancia en esta zona de la capital vallecaucana.

La detonación provocó la reacción de las autoridades, que desplegaron unidades policiales y acordonaron el área para adelantar las verificaciones correspondientes. La medida buscaba asegurar el lugar y establecer qué elemento habría causado la explosión.

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Investigan si explosivo fue dirigido contra patrulla del GOES

La Policía maneja como primera hipótesis que se habría tratado de un atentado contra la patrulla de operaciones especiales. Sin embargo, las circunstancias exactas del episodio todavía son materia de investigación.

El reporte de Blu Radio ubicó el hecho en inmediaciones del barrio Sinové, cerca de la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional. Las primeras versiones indican que desconocidos habrían lanzado un artefacto explosivo contra una patrulla que realizaba labores de vigilancia y patrullaje.

#AESTAHORA Una fuerte explosión sacudió el suroccidente de #Cali, según la Policía, de manera preliminar, se trataría de un atentado contra una patrulla del grupo de operaciones especiales GOES. Autoridades acordonaron la zona . https://t.co/qVSnCpbdgu https://t.co/2tjUhW8McP — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 13, 2026

Alcaldía de Cali entregó primer balance de la explosión

La Administración distrital también se refirió a lo ocurrido y confirmó que las autoridades se dirigían hacia la vía que comunica con la sede de Carabineros para inspeccionar el lugar y establecer las circunstancias de la detonación.

En el reporte preliminar, la Alcaldía indicó que una motocicleta habría estado involucrada en la explosión. Sin embargo, aclaró que todavía no se cuenta con información concluyente sobre lo sucedido.

Uno de los primeros datos entregados por las autoridades es que, hasta el momento, no se tiene registro de personas lesionadas. La Administración anunció que divulgará un informe oficial cuando avance la verificación y se conozcan más detalles del caso.

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