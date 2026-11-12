Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de las Artes – Idartes y la Casona de la Danza de Bogotá preparan una cita imperdible para los amantes de la cultura y el movimiento. Bajo el lema "¡Cali es Cali, lo demás es loma!", usted podrá ser parte de una clase especial para aprender salsa caleña, considerada uno de los estilos de baile más emblemáticos del país por su energía, la precisión en los movimientos de pies y la inconfundible conexión que logra entre música y cuerpo. Esta sesión se llevará a cabo el miércoles 18 de noviembre de 2026, a las 4:00 p. m., en la reconocida Casona de la Danza, ubicada en la carrera primera 17-01, en Bogotá. Según información oficial suministrada por Idartes, la clase será gratuita, pero requiere inscripción previa.

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La salsa caleña ha logrado trascender fronteras. En esta actividad, participantes de diferentes edades y niveles podrán adentrarse en la riqueza de esa tradición a través de una metodología que abarca ejercicios progresivos enfocados en la coordinación, el equilibrio, la musicalidad y la expresión corporal. De acuerdo con la invitación institucional, no importa si usted apenas da sus primeros pasos, ya que las prácticas individuales, dinámicas grupales y pequeñas combinaciones lo acompañarán en la exploración del baile, el ritmo y la confianza.

Guiados por Diana Rodriguez Murcia, comunicadora social, bailarina, coreógrafa e instructora de baile, los asistentes recibirán orientaciones de alguien con 14 años de experiencia en la danza y siete años formando nuevos bailarines. Su formación incluye especialidades no solo en salsa, sino también en bachata, merengue, tropical y danza urbana, así como experiencia en formación competitiva y coreografía social, lo cual aporta una perspectiva variada y profesional que enriquece el aprendizaje.

Con ejercicios enfocados en la agilidad y la interpretación musical, la clase se presenta como una experiencia donde el aprendizaje y la diversión se fusionan. Cada paso será un acercamiento a la cultura que ha convertido a Cali en referente internacional y, a la vez, una oportunidad para que los participantes se integren, compartan y vivan la alegría que caracteriza este género dancístico.

La cita es, entonces, una invitación abierta para quienes quieran sumergirse en la tradición y el entusiasmo de la salsa caleña, todo de forma gratuita y en un espacio dedicado al arte y el movimiento.

¿Cómo inscribirse gratuitamente en la clase de salsa caleña en la Casona de la Danza de Bogotá?

Para participar en la clase de salsa caleña en la Casona de la Danza, debe inscribirse previamente mediante el formulario oficial compartido por el Instituto Distrital de las Artes – Idartes. La entrada es gratuita pero limitada, por lo que se recomienda completar el registro con anticipación para asegurar su lugar en el evento.

¿Quién es Diana Rodriguez Murcia, la instructora de la clase de salsa caleña en Bogotá?

Diana Rodriguez Murcia es comunicadora social, bailarina, coreógrafa e instructora de baile. Cuenta con 14 años de trayectoria en la danza y siete años formando bailarines. Su experiencia abarca varios géneros, incluidos salsa, bachata, merengue, tropical y danza urbana, así como formación competitiva y coreografía social, según la información de Idartes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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