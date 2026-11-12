Por: Portal Bogotá

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Bogotá continúa avanzando hacia la inclusión con la publicación del listado de postulaciones que cumplen los requisitos mínimos para la fase de votaciones en la XVII Gala de Exaltación y Reconocimiento de Personas con Discapacidad, sus familias, personas cuidadoras y colectivos sociales para 2026. De acuerdo con información del Sistema Distrital de Discapacidad, este evento destaca iniciativas y experiencias que aportan a la inclusión, la participación y la calidad de vida de las personas con discapacidad en la ciudad.

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La convocatoria estuvo abierta entre el 9 de octubre y el 3 de noviembre, periodo durante el cual se invitó a residentes, organizaciones formales e informales, familiares y colectivos comunitarios de Bogotá a postularse. El objetivo principal fue reconocer proyectos que, en los últimos 12 meses, hayan tenido un impacto real en la ciudad, sin requerir necesariamente personería jurídica para participar. Cada persona u organización tuvo la oportunidad de presentar una sola postulación y solo en una categoría, asegurando así la pluralidad y la diversidad de las experiencias destacadas.

En total, las postulaciones se clasificaron en seis categorías, diseñadas para abarcar distintos frentes de acción: Voces que Transforman, Comunidades que promueven la vida productiva y laboral, Cuidado que Inspira, Entornos sin Barreras, Culturas y Arte Incluyente y Deporte Incluyente. Así lo informó el Sistema Distrital de Discapacidad, que reiteró la importancia de validar y visibilizar los liderazgos y aportes en estos ámbitos para consolidar una ciudad más accesible y equitativa.

Tras la publicación del listado de admitidos, inicia la fase de votaciones, programada desde el 17 de noviembre hasta el 1 de diciembre de 2026 a través del aplicativo Chatico. Esta etapa invita a personas con discapacidad, familiares, cuidadores, colectivos sociales y cualquier ciudadano a participar activamente, emitiendo su voto por la iniciativa que consideren más valiosa. Según la programación oficial, el 3 de diciembre se darán a conocer las tres iniciativas más votadas en cada categoría, mientras que la premiación tendrá lugar el 9 de diciembre en un evento presencial bajo el lema ‘Bogotá sin Barreras: Discapacidad sin Barreras’.

El propósito principal de esta gala, según el Sistema Distrital de Discapacidad, es resaltar el compromiso de quienes, desde diferentes ámbitos, trabajan por eliminar obstáculos y fortalecer la participación de las personas con discapacidad dentro de Bogotá. Este evento se consolida así como un espacio esencial para reconocer la diversidad y promover el respeto, la accesibilidad y la igualdad de derechos en la ciudad. Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para participar en la Gala de Exaltación y Reconocimiento de Personas con Discapacidad?

Para postularse, era necesario residir en Bogotá o tener una iniciativa desarrollada en la ciudad, contar con una propuesta activa o relevante en los últimos 12 meses y presentar la postulación dentro del plazo oficial. No se exigía personería jurídica, por lo que participaron tanto personas naturales como organizaciones y colectivos. Cada postulante solo podía inscribirse en una categoría.

¿Cómo se realizará la fase de votaciones para elegir las iniciativas destacadas de discapacidad en Bogotá?

De acuerdo con el Sistema Distrital de Discapacidad, la votación comenzará el 17 de noviembre y terminará el 1 de diciembre de 2026. Se hará de manera virtual usando el aplicativo Chatico, y la ciudadanía podrá votar por su iniciativa preferida en cada categoría. El 3 de diciembre se anunciarán las más votadas y la premiación será presencial el 9 de diciembre.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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