La familia de Alicia Graham Sardi presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra Juan de Bedout Vargas, su esposo, por su presunta responsabilidad en el homicidio de la mujer, quien falleció el 17 de agosto de 2021 en Bogotá. La acción judicial plantea que Graham habría sido envenenada con talio y que existirían elementos para investigar una posible manipulación de las circunstancias de su muerte.

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La denuncia, presentada por medio del abogado penalista David Espinosa Acuña y conocida por el programa ‘Los informantes’, busca que las autoridades revisen las circunstancias del fallecimiento. Entre los denunciantes figuran Cristina Graham Sardi y Carlos Graham Sardi, familiares de la víctima.

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Según el documento, la mujer murió en la Fundación Santa Fe de Bogotá y su deceso habría sido atribuido inicialmente a causas naturales. Por esa razón, sus allegados autorizaron la cremación de sus restos, lo que actualmente impediría practicar una necropsia para establecer físicamente si hubo intoxicación.

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Uno de los elementos mencionados en la denuncia es un examen de orina de 24 horas practicado por el laboratorio La Vintox. La muestra, tomada el 3 de agosto de 2021, habría registrado una concentración de talio de 672,9 microgramos por litro. El reporte fue remitido a la institución médica el 14 de agosto, tres días antes de la muerte, pero, según los denunciantes, no apareció en la historia clínica entregada a la familia.

Denuncia menciona conversaciones entre De Bedout y médicos

El escrito también señala que una internista había solicitado contramuestras para confirmar el diagnóstico toxicológico. Sin embargo, los familiares sostienen que De Bedout pidió cambiar a la profesional porque quería “seguir con la teoría del talio”.

Para respaldar sus señalamientos, entregaron a la Fiscalía entrevistas, conversaciones de chat, grabaciones de audio, documentos clínicos y material audiovisual. La denuncia plantea que estos elementos permitirían examinar tanto la posible intoxicación como las decisiones médicas tomadas durante los últimos días de vida de Graham.

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El caso estaría relacionado con la investigación de las frambuesas con talio

El nombre de Juan de Bedout también ha aparecido en la investigación por la muerte de dos niñas que consumieron frambuesas cubiertas de chocolate contaminadas con talio en Bogotá. Una de las menores era su hija biológica.

En ese expediente figura Zulma Guzmán Castro, señalada por las autoridades como responsable de la intoxicación de la esposa de De Bedout y de la hija de esta pareja, además de una amiga de la menor. De acuerdo con la información conocida, Guzmán habría mantenido una relación sentimental extramatrimonial con De Bedout, quien era esposo de Alicia Graham.

La nueva denuncia busca que la Fiscalía establezca si existe alguna responsabilidad de De Bedout en la muerte de su esposa. Mientras tanto, el caso de Graham abre otro frente de investigación relacionado con el uso de talio y las circunstancias en las que falleció en 2021.

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