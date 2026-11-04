La audiencia de extradición de Zulma Guzmán Castro, investigada en Colombia por el caso de las frambuesas contaminadas con talio, fue aplazada hasta marzo de 2027. El juez John Honey aceptó nueva evidencia de 46 páginas que deberá ser revisada por la defensa.

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Las nuevas jornadas quedaron programadas para los días 15, 19 y 22 de marzo. Según la información conocida durante la diligencia, los documentos corresponden a hallazgos relacionados con el Club El Nogal, en Bogotá, donde las autoridades inspeccionaron un casillero que habría estado asignado a Guzmán. La defensa tendrá que estudiar ese material, incorporado al expediente.

La decisión posterga la definición sobre si la empresaria será enviada a Colombia para responder ante las autoridades. Mientras tanto, el juez ordenó que Guzmán comparezca por videoconferencia el próximo 4 de diciembre, fecha en la que deberá revisarse la continuidad de su detención en una prisión de mujeres del Reino Unido. La mujer permanece privada de la libertad mientras avanza el trámite, pues no enfrenta cargos por estos hechos en territorio británico.

Las pruebas del Club El Nogal y el caso del talio

El material aceptado por el juez se conoce en medio de una investigación que busca establecer la responsabilidad de Guzmán en la muerte de dos menores en Bogotá. El caso se remonta a abril de 2025, cuando varias personas de una familia consumieron frambuesas cubiertas de chocolate que, según la Fiscalía, estaban contaminadas con talio. Dos niñas murieron y otras personas resultaron afectadas.

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En junio de 2026, la Fiscalía informó que los análisis de Medicina Legal dieron positivo para talio en frascos y guantes encontrados en el casillero 314 del Club El Nogal, que habría estado asignado a Guzmán. Allí también se encontraron adhesivos y elementos asociados con una empresa de domicilios, que hacen parte de las indagaciones sobre el envío de las frutas.

La Fiscalía colombiana investiga a Guzmán por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio y tentativa de homicidio. La mujer fue detenida en Londres en diciembre de 2025 y permanece en el Reino Unido mientras se define la solicitud de extradición. Ella ha negado estar relacionada con el envenenamiento, según reportes publicados durante el proceso.

El aplazamiento significa que la justicia británica tendrá más tiempo para examinar los documentos y escuchar los argumentos de las partes. Por ahora, no hay una decisión definitiva sobre la entrega de Guzmán a Colombia.

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