Por: Caracol TV

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Una obra de arte del siglo XVII que fue robada en una pequeña iglesia de Italia en 2004 fue localizada casi dos décadas más tarde gracias al uso de inteligencia artificial. La recuperación de la pintura fue posible por una iniciativa de los Carabinieri, las fuerzas armadas italianas responsables de la protección del patrimonio cultural, que implementaron un sistema de inteligencia artificial diseñado para identificar obras de arte robadas, aun cuando han sido modificadas para ocultar su verdadera identidad. De acuerdo con la BBC, este hallazgo tuvo lugar durante una feria de antigüedades en Parma, donde agentes policiales tomaron fotografías de las piezas exhibidas y las subieron a una base de datos especial, que en unas horas generó una alerta sobre un cuadro sospechoso: una joven de piel clara vestida de aguamarina y rojo sosteniendo un pergamino.

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La respuesta rápida permitió a los investigadores confiscar la pintura al día siguiente y someterla a nuevos exámenes. Según el teniente coronel Salvatore Rapicavoli, detalles poco convencionales llamaron la atención de los expertos, llevando a determinar que la pieza correspondía a una representación de Santa Inés, extraída el 11 de agosto de 2004 de la iglesia Virgo Potens, cerca de Nápoles. La pintura había sido manipulada tras el robo: el tradicional cordero blanco y la rama de palma que sostenía Santa Inés fueron reemplazados por un pergamino, y la aureola fue retirada, dificultando su identificación a simple vista. No obstante, el sistema de detección, llamado Swoads (Sistema de Detección de Obras de Arte Robadas), logró identificar similitudes clave en colores, formas y composición que permitieron establecer su origen.

Rapicavoli destacó que, desde su implementación en noviembre de 2023, Swoads ha permitido la recuperación de más de 300 pinturas y estatuas de grandes dimensiones, así como alrededor de 165.000 objetos de menor tamaño, superando en valor los 203 millones de euros, según cifras oficiales. El 20 de mayo de 2025, los Carabinieri devolvieron la obra recuperada a la iglesia de Virgo Potens para su restauración y exhibición.

Italia cuenta con una base policial de objetos culturales robados desde 1969, pero hasta ahora, muchas de sus fichas carecían de imágenes de calidad. Antes de la llegada de la inteligencia artificial, la comparación era manual y muy lenta. Swoads emplea aprendizaje automático para reconocer patrones visuales, incluso en obras alteradas o fragmentadas, y rastrea catálogos y portales web. A pesar de sus capacidades, expertos como Carina Popovici aseguran que estas herramientas no reemplazan a los investigadores humanos; no capturan responsables ni detectan objetos nunca registrados. Además, la tecnología aún enfrenta obstáculos con piezas tridimensionales o la distinción entre originales y copias. Países como Turquía, Francia y Alemania, y entidades como Interpol, también exploran soluciones similares.

¿Cómo identifica la inteligencia artificial obras de arte robadas en Italia?

El sistema Swoads, utilizado por los Carabinieri, detecta similitudes en patrones visuales, formas y colores de pinturas y esculturas. Utiliza aprendizaje automático para analizar imágenes cargadas en su base de datos y puede rastrear diferentes plataformas digitales. Gracias a esto, ha logrado reconocer obras alteradas o fragmentadas, facilitando la recuperación de piezas robadas que fueron modificadas para evitar su identificación.

¿Cuáles son las limitaciones de la inteligencia artificial para recuperar arte robado?

A pesar de sus ventajas, la tecnología tiene dificultades para identificar objetos tridimensionales con imágenes tomadas desde distintos ángulos y no distingue fácilmente entre originales y copias. Además, no puede detectar piezas no registradas en las bases de datos y no reemplaza la labor investigativa tradicional, ya que tampoco puede capturar a los culpables del robo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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