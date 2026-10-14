Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Después de una intensa búsqueda que se extendió durante más de un año, las autoridades confirmaron que el cuerpo hallado en Sopó, Cundinamarca, corresponde a Ayelén Sofía Páez Oliveros, la adolescente de 16 años que había sido reportada como desaparecida en Bogotá el 9 de agosto de 2025. El hallazgo de los restos marca un doloroso desenlace para sus familiares, quienes ahora enfocan sus esfuerzos en obtener respuestas sobre lo que ocurrió en torno a su desaparición y muerte.

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De acuerdo con la información recopilada, la Fiscalía General de la Nación abrió dos líneas de investigación principales para esclarecer los hechos. Una de las hipótesis apunta a una posible desaparición forzada, mientras que la otra indaga un presunto homicidio. El interés de las autoridades radica en reconstruir los últimos momentos de Ayelén Sofía y en identificar si hubo personas implicadas en el caso.

El seguimiento del caso fue riguroso. Registros de cámaras de seguridad resultaron clave en la indagación, ya que permitieron identificar algunos de los movimientos de la joven en sus últimas horas conocidas. Uno de esos videos muestra a Ayelén Sofía caminando sola, a las 3:11 de la madrugada del 10 de agosto de 2025, luciendo la misma ropa con la que había salido de su casa. Posteriormente, otro registro la ubicó minutos después en el barrio Rubí, zona perteneciente a la localidad de Kennedy, al sur de Bogotá, según información recolectada por la Fiscalía y las autoridades investigativas.

En la búsqueda participaron múltiples actores. Además de los investigadores oficiales, familiares y voluntarios realizaron incontables esfuerzos durante meses, desplegando operativos en diferentes sectores del sur de la ciudad y en las inmediaciones del río Tunjuelito. El caso incluso motivó la emisión de una circular amarilla de Interpol, mecanismo de alerta internacional para casos de personas desaparecidas.

Con la reciente identificación del cuerpo en Sopó, el proceso entra en una fase decisiva. Ahora la Fiscalía se enfrenta al desafío de esclarecer, con base en los elementos recolectados, las circunstancias precisas en las que falleció Ayelén Sofía Páez y determinar si existen responsables directos. Mientras avanza la investigación, su familia mantiene la esperanza de que, finalmente, se conozca la verdad sobre los hechos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las hipótesis de la Fiscalía sobre el caso de Ayelén Sofía Páez?

La Fiscalía General de la Nación estableció dos posibles líneas de investigación para el caso: una relacionada con la desaparición forzada y otra que apunta a un posible homicidio. Ambas tienen como propósito reconstruir los hechos antes y después de la desaparición de Ayelén Sofía, basándose en registros de cámaras y testimonios, con el fin de esclarecer si existieron personas implicadas o circunstancias externas que hayan afectado su integridad.

¿Qué significa una circular amarilla de Interpol y cómo se usa en estos casos?

La circular amarilla de Interpol es una notificación internacional emitida por la Organización Internacional de Policía Criminal, utilizada para localizar a personas desaparecidas, especialmente menores de edad. En el caso de Ayelén Sofía Páez, esta circular permitió que autoridades de diferentes países estuvieran alertas y colaboraran en la búsqueda, facilitando la movilización de recursos para intentar dar con su paradero.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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