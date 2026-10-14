Por: Portal Bogotá

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La protección y organización del espacio público en Bogotá se ha convertido en una prioridad para las autoridades distritales. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), una de las estrategias más recientes ha sido la ampliación de los servicios de valet parking autorizados en distintos sectores de la capital. Esta medida busca no solo facilitar el acceso a zonas con alta demanda comercial y gastronómica, sino también combatir el mal parqueo y la ocupación irregular de áreas destinadas al tránsito peatonal y vehicular.

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En la localidad de Usaquén, específicamente cerca de la Plaza Fundacional, se autorizó la operación de un nuevo punto de Valet Parking La Mundial. Esto incrementa las alternativas disponibles para quienes visitan este tradicional sector, especialmente en horarios y días con mayor afluencia de público. Según informó la Secretaría Distrital de Movilidad, el funcionamiento de estos servicios permite que los conductores entreguen su vehículo en un punto determinado de la vía, donde un operador autorizado lo lleva a un parqueadero habilitado y lo devuelve al finalizar la visita.

La entidad recalca que estos puntos autorizados son temporales: el vehículo no puede permanecer más de cinco minutos en el sitio de entrega. La SDM insiste en la importancia de utilizar únicamente los servicios reconocidos, como valet parking autorizado, zonas de parqueo pago (ZPP) y parqueaderos públicos identificados. Así mismo, recomienda evitar entregar el automóvil a operadores informales o dejarlo en lugares prohibidos, para evitar sanciones y contribuir al ordenamiento del espacio público.

Para ayudar a los conductores, la Secretaría ha implementado un sello oficial de valet parking, el cual facilita la identificación de los puntos regulados. Este sello cuenta con un código QR que permite a cualquier ciudadano verificar la autorización del servicio y la legalidad del operador. La presencia de este sello diferencia claramente los servicios avalados por la administración distrital de los informales, fortaleciendo así el control sobre la actividad y brindando mayores garantías de seguridad a los usuarios.

Actualmente se adelantan acciones para incrementar la oferta de valet parking autorizado en diferentes zonas de Bogotá. El objetivo es mejorar la experiencia de quienes visitan los sectores de mayor actividad económica y asegurar que el estacionamiento en la ciudad se haga de manera organizada, segura y en cumplimiento de las normas establecidas por el Distrito.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo identificar un servicio de valet parking autorizado en Bogotá?

Un servicio de valet parking autorizado se puede identificar por el sello oficial implementado por la Secretaría Distrital de Movilidad, que incorpora un código QR. Este código permite a los usuarios verificar que el operador cuenta con la debida autorización y cumple con las condiciones establecidas por la administración distrital.

¿Qué riesgos tienen los servicios de valet parking informales en Bogotá?

El uso de servicios informales de valet parking puede significar varios riesgos, como la exposición a fraudes, falta de garantías de seguridad y posibles sanciones por dejar el vehículo en sitios no autorizados. Por esta razón, las autoridades recomiendan siempre recurrir a operadores certificados y evitar entregar el vehículo a personas no reguladas por la Secretaría Distrital de Movilidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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