Una balacera registrada en la madrugada de este sábado 28 de noviembre en el sector de Niza, al norte de Bogotá, dejó dos presuntos delincuentes muertos, dos capturados y dos personas heridas.

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El hecho ocurrió durante un intento de hurto a una camioneta Toyota Fortuner modelo 2026, adscrita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y asignada al esquema de seguridad de un exprocurador delegado para asuntos de paz.

En diálogo con El Tiempo, el exfuncionario explicó que contaba con protección debido a las amenazas recibidas por su trabajo en temas relacionados con las extintas Farc.

Según su relato, el ataque ocurrió cuando estaban dejando a una abogada. En ese momento, varios delincuentes los interceptaron, los amenazaron con armas y les exigieron entregar el vehículo.

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El escolta reaccionó y disparó contra los asaltantes, abatiendo a dos de ellos. Sin embargo, durante el intercambio de disparos, el escolta y la abogada resultaron heridos.

El exprocurador y su esposa salieron ilesos. La camioneta blindada recibió varios impactos de bala, pero los proyectiles no lograron atravesarla.

Las autoridades incautaron tres armas de fuego y una traumática. El CTI de la Fiscalía realizó el levantamiento de los cuerpos y adelanta las investigaciones para establecer si los capturados pertenecen a una banda dedicada al robo de camionetas de alta gama en Bogotá.

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