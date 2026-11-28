Por: Portal Bogotá

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Este domingo 29 de noviembre de 2026, la Secretaría Distrital de Salud (SDS) ha convocado a los ciudadanos de Bogotá a acercarse a cualquiera de los puntos de vacunación habilitados en la ciudad para iniciar, continuar o completar el esquema de inmunización. Según información oficial de la SDS, para acceder a este servicio únicamente se requiere portar el documento de identidad y asistir a cualquiera de los lugares designados.

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La jornada de vacunación tiene como objetivo primordial la prevención de enfermedades transmisibles, tales como poliomielitis, sarampión, difteria y hepatitis B. De igual modo, se resalta la importancia de la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH), la cual está dirigida a menores entre 9 y 17 años. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, estas acciones buscan fortalecer la protección de la población y evitar brotes de enfermedades prevenibles por vacunación.

Para facilitar la ubicación de los puntos de inmunización, la entidad recomienda el uso de la plataforma virtual Mapas Bogotá. El proceso es sencillo e intuitivo: se activa el buscador, se escribe la palabra ‘vacunación’, y posteriormente se selecciona la opción de instituciones prestadoras de salud que ofrecen este servicio. Desde allí, cada persona puede consultar las direcciones y horarios, así como otros datos relevantes de los diferentes puntos distribuidos en centros comerciales, parques, plazas y colegios. La información sobre los lugares habilitados se actualiza diariamente en las redes sociales oficiales.

Actualmente, Bogotá dispone de más de 200 puntos de vacunación fijos, localizados en sus centros de salud e Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS). Estos espacios garantizan un acceso continuo y oportuno a los servicios de inmunización durante la jornada y en los días regulares. Según la SDS, este despliegue logístico refuerza la capacidad de la ciudad para atender a toda su población objetivo.

En cuanto a la vacunación contra la fiebre amarilla, la Secretaría Distrital de Salud ha anunciado que gestantes y personas mayores de 60 años deben acudir solo a los puntos autorizados. Estos cuentan con valoración médica previa y acompañamiento especializado, lo que asegura el procedimiento adecuado para proteger a los grupos priorizados. Los puntos específicos están publicados en la página web oficial de la SDS.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde encontrar los puntos de vacunación en Bogotá este 29 de noviembre de 2026?

Los ciudadanos pueden hallar el punto más cercano utilizando la plataforma Mapas Bogotá, donde están listadas las instituciones de salud con servicio de vacunación. Los puntos están distribuidos en diferentes sectores de la ciudad e incluyen centros comerciales, parques, plazas y colegios. Además, la Secretaría Distrital de Salud comparte actualizaciones diarias en redes sociales para informar sobre ubicaciones y horarios.

¿Qué vacunas estarán disponibles durante la jornada de vacunación de la Secretaría Distrital de Salud en Bogotá?

De acuerdo con la información oficial, en la jornada se aplicarán vacunas contra la poliomielitis, sarampión, difteria, hepatitis B y virus del papiloma humano (VPH), así como la de fiebre amarilla para gestantes y personas mayores de 60 años en puntos autorizados. Esta oferta busca abarcar tanto la población infantil como la priorizada que requiere acompañamiento médico especial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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