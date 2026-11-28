Por: Portal Bogotá

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La Ciclovía de Bogotá, organizada por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), es uno de los mayores espacios de deporte y recreación al aire libre de la capital colombiana. De acuerdo con el IDRD, este parque lineal convierte las principales vías de la ciudad en circuitos para el ejercicio y el esparcimiento, promoviendo la movilidad sostenible y la apropiación respetuosa del espacio público. El próximo domingo 29 de noviembre de 2026, la Ciclovía abre sus 141,46 kilómetros para que ciudadanos y visitantes disfruten de una variada agenda activa desde las 7:00 a. m. hasta las 2:00 p. m., de forma completamente gratuita.

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La tradicional jornada invita a asistir en familia o con amigos, aprovechar el deporte alternativo y sentir la ciudad desde otra perspectiva. A lo largo del recorrido, los guardianes y guardianas estarán atentos para orientar y colaborar en todo momento; se les reconoce como figuras clave para que el parque lineal sea seguro y amable para todos. Además, ese día habrá servidores sociales prestando su servicio social estudiantil, apoyando a los asistentes con información útil sobre la ruta o las actividades.

En cuanto a las actividades especiales, la jornada contará con zonas temáticas y deportivas. Según información del IDRD, habrá prácticas de deportes alternativos como Pickleball y BMX FlatLand en el punto de Carrera 9 con calle 116. También estarán disponibles los puntos "Bogotá en Forma" en lugares estratégicos como el parque Nacional, parque Santander y avenida Boyacá con calle 152. Para quienes deseen aprender o perfeccionar el uso de la bicicleta, la Escuela de la Bicicleta tendrá puntos en cuatro ubicaciones: avenida Boyacá con calle 138, carrera 24 con calle 42, calle 54 sur con carrera 95 y carrera 50 con calle 3 (parque El Sol).

La Secretaría Distrital de Salud (SDS) dispondrá de lugares donde los participantes podrán hacer consultas rápidas sobre su estado de salud. Asimismo, se llevarán a cabo campañas de educación sexual y actividades recreativas en el punto de carrera 7 con calle 36. Adicionalmente, por la realización de la carrera Maratón de Bogotá VChallenge 42k, se realizarán suspensiones temporales en algunos tramos de la Ciclovía en la mañana, con horarios y tramos detallados por el programa oficial.

El IDRD recomienda ser cuidadoso ante la presencia de personas inescrupulosas que puedan intentar hurtar elementos de valor. Recuerda que el personal del programa no solicita pertenencias personales ni persuade para desplazarse a lugares apartados, y cualquier oferta de cursos o elementos deportivos debe estar debidamente autorizada. La jornada está pensada para el disfrute colectivo, priorizando la seguridad y la integridad de los asistentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades ofrece la Ciclovía de Bogotá para las familias este domingo?

La Ciclovía de Bogotá ofrece actividades deportivas como Pickleball, BMX FlatLand, puntos "Bogotá en Forma", consultas de salud, campamentos de educación sexual y la Escuela de la Bicicleta, todo gratuito y abierto al público el domingo 29 de noviembre de 2026. Además, guardianes y servidores sociales brindan ayuda e información en el recorrido, promoviendo un ambiente seguro y recreativo para familias y participantes.

¿Qué recomendaciones de seguridad deben seguir los usuarios de la Ciclovía de Bogotá?

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) aconseja a los usuarios verificar la identidad de quienes porten prendas institucionales y no entregar pertenencias personales. Los funcionarios auténticos no solicitan objetos, bicicletas ni apartan a las personas del recorrido; ante cualquier sospecha, se debe evitar el contacto y reportar la situación, priorizando así la seguridad durante la jornada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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