Por: El Espectador

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La promesa de un nuevo estadio El Campín para más de 60.000 espectadores se convirtió en uno de los anuncios más llamativos de la Alcaldía y de la empresa Sencia al iniciar las obras en septiembre. Sin embargo, esa cifra, mencionada por el propio alcalde en el evento que marcó el inicio de la construcción, no figura como una obligación formal dentro del contrato de concesión. Según lo establecido en el documento vigente, hasta ahora Sencia solo debe garantizar una capacidad mínima de 50.000 personas.

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La diferencia entre el anuncio y lo consignado en el contrato quedó en evidencia durante una visita que la Personería y el concejal Juan David Quintero realizaron a las obras. Durante este recorrido, en el terreno donde antes se encontraba el ‘campincito’ y el Palacio del Colesterol, una funcionaria de Sencia señaló que la empresa tiene permisos para edificar un estadio para más de 50.000 asistentes y que presentó al Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) la iniciativa para elevar el aforo a 60.000. No obstante, aclaró que para que esto se materialice, el IDRD debe autorizar la modificación mediante un "otro sí", una adición contractual. Este sería el tercer “otro sí” para la Asociación Público-Privada (APP) del proyecto.

El 11 de noviembre, el IDRD precisó públicamente que el contrato actual de concesión con Sencia exige un aforo mínimo de 50.000 espectadores, sin fijar tope máximo ni garantizar por sí mismo el aumento a 60.000 prometido en septiembre por el alcalde. De acuerdo con la información de Sencia, aún se sostiene la referencia a un estadio para 50.000 asistentes en partidos de fútbol. Incluso, en su página oficial, el proyecto se describe como un escenario con capacidad para 50 mil espectadores, y en marzo el IDRD también informaba de un aforo superior a 50.000 personas.

El anuncio de elevar la capacidad a más de 60.000 fue presentado por el alcalde Carlos Fernando Galán en septiembre, atribuyendo la iniciativa a Sencia y asegurando que no implicaría mayores costos para la ciudad. El CEO de la concesionaria, Mauricio Hoyos, respaldó este mensaje y señaló que este rediseño incluía una tribuna retráctil, cubierta total y mejoras en seguridad y conectividad. Sin embargo, en enero, antes de este anuncio, representantes de Corficolombiana indicaban que el contrato respondía a los estudios del proyecto y contemplaba 50.000 espectadores.

A la fecha, el aforo definitivo aún no se concreta y depende de la aprobación oficial del IDRD. Mientras tanto, las obras avanzan con cambios en el cronograma y en los planes iniciales, pero con la obligación formal limitada a la cifra mínima establecida en el contrato.

¿Cuál es la capacidad oficial exigida para el nuevo estadio El Campín?

La capacidad oficial exigida en el contrato de concesión para el estadio El Campín es de al menos 50.000 espectadores, según lo confirmado por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD). Aunque hay propuestas para ampliarla a más de 60.000, esa cifra aún no ha sido incorporada oficialmente al contrato.

¿Qué es una APP y cómo funciona en proyectos como El Campín?

Una Asociación Público-Privada (APP) es un modelo contractual donde una entidad pública colabora con empresas privadas para desarrollar, financiar, operar y mantener proyectos de infraestructura, como el nuevo estadio El Campín. En este caso, el concesionario Sencia asume determinadas obligaciones y riesgos bajo supervisión del Estado, siguiendo los lineamientos establecidos en el contrato.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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