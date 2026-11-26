Por: El Espectador

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El reciente hallazgo del cuerpo sin vida de Angie Jácome conmocionó a la comunidad de Norte de Santander y puso en evidencia la persistente problemática de los secuestros en la región. De acuerdo con la información confirmada por las autoridades el 26 de noviembre, Angie Jácome había sido secuestrada el 17 de agosto junto a tres miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía Nacional, en una vía entre Cúcuta y Ocaña. El cadáver de la joven fue encontrado en una zona rural de Ábrego, específicamente en Monte Redondo, sobre la vía nacional que conduce al municipio de Ocaña, siendo identificado por sus familiares gracias a varios tatuajes y presentando heridas de arma de fuego en el tórax.

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En contraste, sobre los tres funcionarios de la Dijín que fueron retenidos con Angie Jácome no se conocen noticias recientes y su paradero es desconocido hasta el momento. Así lo señalaron las entrevistas y declaraciones recogidas por medios de comunicación y autoridades a cargo del caso. Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, explicó que las investigaciones han confirmado la identidad de la víctima y advirtió la necesidad urgente de proteger las vidas de quienes aún continúan privados de la libertad. Niño detalló que el crimen requiere una nueva línea de investigación para esclarecer los móviles y responsables.

La gravedad del caso fue rechazada por defensores de derechos humanos en la zona, en especial por Yuleima García, directora de la Mesa de Víctimas de Norte de Santander. García cuestionó los mecanismos del Estado y reiteró que este crimen no constituye un hecho aislado, sino parte de una situación más compleja de instrumentalización de víctimas para influir en los grupos armados, lo que incrementa el riesgo para las comunidades.

En el contexto del secuestro, el Ejército de Liberación Nacional (Eln) admitió su autoría y posteriormente difundió pruebas de vida de los cautivos, añadiendo versiones sobre supuestos vínculos entre funcionarios públicos y el frente 33 de las disidencias de las Farc. En la misma región del Catatumbo y el vecino departamento de Arauca, los secuestros de uniformados y otros funcionarios se han vuelto frecuentes, como los casos recientes de la subteniente María Camila Pantoja y de policías y agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, quienes pasaron extensos periodos privados de la libertad antes de ser liberados, según reportó El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes fueron los principales responsables del secuestro de Angie Jácome según las autoridades?

Según la información recogida por El Espectador y declaraciones oficiales, el Ejército de Liberación Nacional (Eln) se atribuyó el secuestro de Angie Jácome y de los tres miembros de la Dijín de la Policía. Además, en sus comunicados, el Eln mencionó supuestos vínculos con las disidencias del frente 33 de las Farc en el marco de una disputa por el control territorial en Norte de Santander.

¿Cómo identificaron el cuerpo de Angie Jácome en Norte de Santander?

La identificación del cuerpo de Angie Jácome fue posible, según la información de las autoridades, gracias principalmente a los tatuajes que llevaba la víctima. Sus familiares reconocieron estos detalles clave luego de que su cuerpo fuera hallado en el sitio conocido como Monte Redondo, en la zona rural de Ábrego.

"16 PERSONAS SE ESCONDIERON Y ESCAPARON": Los relatos y el caos que vivió Cartagena durante 18 horas

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El 24 de noviembre de 2026, un grupo de hombres armados intentó robar un vehículo transportador de valores en el almacén Éxito de La Castellana, sobre la avenida Pedro de Heredia. Al ser detectados, los delincuentes se refugiaron dentro del establecimiento y tomaron como rehenes a cerca de 30 personas, entre trabajadores y clientes. La emergencia se prolongó durante casi 18 horas. Mientras los negociadores del Gaula lograron liberar a diez personas, las autoridades adelantaron conversaciones y prepararon una operación para recuperar el control del lugar. Durante la madrugada del 25 de noviembre, cerca de 30 comandos de la Policía, con apoyo de las Fuerzas Militares, ingresaron al supermercado y rescataron a los 20 rehenes que permanecían retenidos. El operativo dejó un secuestrador muerto y otros dos capturados, según el balance oficial. Todas las personas retenidas fueron rescatadas. En este informe reconstruimos, paso a paso, cómo se desarrolló uno de los episodios de mayor tensión registrados en Cartagena.