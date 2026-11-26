Por: El Espectador

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Un nuevo episodio de violencia se vivió sobre las 11 de la mañana del 26 de noviembre, cuando un ataque con drones cargados de explosivos golpeó la estación de Policía de Condoto, en Chocó. Según datos citados por El Espectador, el hecho tuvo como saldo dos explosiones, dejando a Juan Alcides Murillo Palomino, un auxiliar de la institución, herido. Compañeros del afectado lo trasladaron al hospital San José de Condoto, aunque la gravedad de sus heridas en la cabeza requirió su remisión posterior al hospital San Francisco de Asís, en Quibdó.

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Las autoridades no han identificado aún a los responsables de este ataque. Sin embargo, en la zona donde ocurrieron los hechos tienen presencia el frente Ernesto Che Guevara, perteneciente al Ejército de Liberación Nacional (Eln), y la subestructura Jader Benítez Pantoja, del Clan del Golfo. Hasta el momento, dichas organizaciones no se han atribuido la acción, por lo que los organismos de seguridad mantienen abiertas varias hipótesis.

Este suceso no es aislado. Tan solo un día antes, el 25 de noviembre, se registraron dos ataques similares, también realizados con drones equipados con explosivos, en los departamentos de Valle del Cauca y Chocó, respectivamente. En el caso del Valle del Cauca, el atentado ocurrió en el corregimiento El Carmen, del municipio de Dagua. La acción iba dirigida contra la estación de Policía local, pero la granada lanzada terminó impactando en la iglesia del pueblo. Por fortuna, ninguno de estos ataques dejó víctimas fatales o heridos.

El otro hecho sucedido en Chocó, puntualmente en el municipio de Santa Rita, tuvo como blanco a la estación de Policía de esa localidad. Las instalaciones resultaron afectadas, aunque no se reportaron heridos. Según palabras del alcalde Wilber Antonio Sánchez Mosquera, recogidas por El Espectador, el territorio de Santa Rita "ha venido siendo ocupado por el Eln desde hace algún tiempo", destacando además su ubicación estratégica, que lo convierte en un corredor entre varios municipios. Esto, para las autoridades, podría explicar el interés de grupos armados ilegales en ejercer presión sobre la fuerza pública en la región.

¿Quiénes operan en el Chocó y cuál podría ser el objetivo de los ataques con drones contra la Policía?

En el departamento de Chocó funcionan al menos dos estructuras criminales identificadas: el frente Ernesto Che Guevara, del Ejército de Liberación Nacional (Eln), y la subestructura Jader Benítez Pantoja, del Clan del Golfo. Las autoridades no han confirmado si alguno de estos grupos es responsable de los ataques, pero su presencia en la zona y la disputa territorial podrían tener como objetivo influir o intimidar a la fuerza pública mediante el uso de drones cargados de explosivos.

¿Cómo ocurrieron los recientes ataques con drones en Valle del Cauca y Chocó?

De acuerdo con el reporte de El Espectador, el 25 de noviembre se registraron dos ataques con drones contra estaciones de policía: uno en el corregimiento El Carmen, municipio de Dagua (Valle del Cauca), donde una granada cayó en la iglesia local, y otro en Santa Rita, Chocó, que afectó la estación de policía. En ambos casos, no hubo víctimas mortales ni heridos. El más reciente, en Condoto, Chocó, dejó a un auxiliar policial lesionado y evidencia la creciente tensión en estas regiones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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