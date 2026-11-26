Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El reciente operativo de rescate de rehenes en el almacén Éxito de Cartagena ha derivado en controversias después de que un entrenador personalizado, identificado como Edgar Díaz y vinculado a la cadena de gimnasios Smart Fit en ese centro comercial, publicara un testimonio en video denunciando presuntas irregularidades cometidas por la Policía durante la intervención. El relato fue difundido tras el desarrollo del procedimiento, que tenía como objetivo liberar a las personas secuestradas, y ha generado atención sobre el trato dado a quienes se encontraban en el lugar.

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De acuerdo con la información proporcionada por Díaz en su grabación, este habría sido confundido por los uniformados con alguno de los señalados por su participación en el secuestro masivo. El entrenador relató que fue sacado del lugar por la fuerza sin que, según manifestó, se verificara su identidad o se escuchara su versión sobre lo ocurrido. Según su testimonio, mientras tenía las manos amarradas detrás de la espalda, fue arrojado al piso, golpeado y además pisoteado por miembros de la Policía, quienes, según afirma, adoptaron una actitud violenta sin justificación. Díaz sostiene que existen grabaciones que servirían de evidencia de los presuntos abusos sufridos durante el procedimiento.

El instructor de Smart Fit también denunció la pérdida de pertenencias personales: indicó que en medio de la intervención perdió una pulsera de oro, la cual no logró recuperar pese a sus posteriores reclamos, y que su teléfono celular le fue devuelto solo después de insistir ante las autoridades. Estos hechos, narrados en video, se suman a su incomodidad por lo que consideró una falta de diligencia por parte de la Policía, ya que explicó que su condición de entrenador debería haber sido precisamente verificada antes de la detención.

Otra figura mencionada en la denuncia fue Abelardo de la Espriella, quien habría amenazado a Díaz con enviarlo a prisión por presunta implicación con los secuestradores, según el testimonio difundido. El denunciante cuestionó la forma como fue juzgado y eludió cualquier posibilidad de explicar su situación antes de ser tratado como sospechoso.

Finalmente, Díaz anunció su intención de iniciar procesos legales tras los hechos vividos, argumentando que durante su reducción por parte de la fuerza pública permaneció totalmente sometido y fue víctima de nuevas agresiones, como golpes y patadas. Incluso fue enfático en señalar, durante sus declaraciones, que el comportamiento de los secuestradores resultó más humano que el de los policías, según su percepción de lo ocurrido.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué denunció el entrenador de Smart Fit sobre el operativo policial en el Éxito de Cartagena?

Edgar Díaz, el entrenador de Smart Fit, denunció públicamente que durante el operativo de rescate de rehenes en el almacén Éxito de Cartagena fue confundido con un secuestrador, golpeado, sometido y posteriormente despojado de una pulsera de oro y su teléfono celular. Según su versión, las autoridades no verificaron su identidad antes de detenerlo y, además, fue amenazado con prisión sin una investigación previa, motivo por el cual anunció que emprenderá acciones legales.

¿Cuáles son los reclamos principales del entrenador sobre el trato recibido por la Policía en Cartagena?

El principal reclamo presentado por Edgar Díaz se centra en el trato violento que asegura haber sufrido a manos de la Policía, incluyendo golpes, patadas y humillaciones, así como la presunta pérdida de sus pertenencias. De acuerdo con su declaración, la Policía no verificó adecuadamente su identidad ni su versión de los hechos antes de someterlo, e incluso fue amenazado en medio de la confusión generada durante el operativo.

"16 PERSONAS SE ESCONDIERON Y ESCAPARON": Los relatos y el caos que vivió Cartagena durante 18 horas

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El 24 de noviembre de 2026, un grupo de hombres armados intentó robar un vehículo transportador de valores en el almacén Éxito de La Castellana, sobre la avenida Pedro de Heredia. Al ser detectados, los delincuentes se refugiaron dentro del establecimiento y tomaron como rehenes a cerca de 30 personas, entre trabajadores y clientes. La emergencia se prolongó durante casi 18 horas. Mientras los negociadores del Gaula lograron liberar a diez personas, las autoridades adelantaron conversaciones y prepararon una operación para recuperar el control del lugar. Durante la madrugada del 25 de noviembre, cerca de 30 comandos de la Policía, con apoyo de las Fuerzas Militares, ingresaron al supermercado y rescataron a los 20 rehenes que permanecían retenidos. El operativo dejó un secuestrador muerto y otros dos capturados, según el balance oficial. Todas las personas retenidas fueron rescatadas. En este informe reconstruimos, paso a paso, cómo se desarrolló uno de los episodios de mayor tensión registrados en Cartagena.