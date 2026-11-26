Las autoridades judiciales y policiales en Cartagena investigan actualmente si un cuarto integrante de la banda que perpetró el secuestro masivo en un almacén de la cadena Éxito logró huir camuflado entre los ciudadanos liberados.

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El alcalde distrital, Dumek Turbay, confirmó esta línea de pesquisa al explicar que, pese a identificar a los atacantes, persisten dudas sobre el paradero de uno de los cuatro hombres reportados dentro del comercio.

“Es una línea de investigación para saber qué pasó con la cuarta persona o si, en medio de la historia y la angustia, pudo haber salido como rehén”, precisó el mandatario local en entrevista con Caracol Radio luego de advertir que la hipótesis sigue sin confirmación oficial.

El grave incidente se originó tras un frustrado asalto contra un carro de valores que derivó en una prolongada retención de personas, forzando un despliegue militar y policial sin precedentes en la capital bolivarense.

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De acuerdo con los reportes preliminares conocidos por el gobernante, cuatro individuos fuertemente armados y cubiertos con pasamontañas ingresaron violentamente al establecimiento comercial para someter a empleados y compradores.

Testimonios de sobrevivientes y balance judicial en curso

Entretanto, el proceso penal avanzó con la legalización de captura contra Juan Camilo Torres Manco y Jhon Albeiro Mejía Blandón, quienes recibieron imputación formal por 87 eventos de secuestro extorsivo agravado ante la justicia.

Mientras tanto, la diligencia judicial donde un juez definirá si dicta medida de aseguramiento intramural contra ambos procesados quedó reprogramada para el próximo lunes 30 de noviembre.

Sin embargo, el interrogante principal entre los investigadores gira alrededor de los relatos coincidentes entregados por las víctimas rescatadas, quienes aseguran reiteradamente que cuatro sujetos controlaban simultáneamente el supermercado, de acuerdo con información replicada por El Tiempo.

Según detalló Dumek Turbay, más de 80 sobrevivientes coincidieron en señalar la presencia de cuatro delincuentes armados ejecutando coordinadamente la retención ilegal durante las horas de pánico.

Ese testimonio colectivo cobra relevancia porque el registro oficial contabiliza únicamente tres sospechosos plenamente individualizados: dos detenidos puestos a disposición judicial y un tercero abatido durante la incursión táctico-militar de rescate.

“Si 80 y pico personas dicen que eran cuatro y hay dos capturados y uno muerto, quiere decir que entre los que salieron se coló uno”, concluyó Turbay al analizar el desbalance numérico del operativo.

Maniobras de camuflaje y planeación criminal reveladas en audiencia

Por otro lado, los hallazgos presentados por el ente investigador durante las audiencias preliminares fortalecen seriamente la sospecha sobre una posible fuga encubierta aprovechando la evacuación masiva.

Concretamente, el fiscal Gustavo Adolfo Vanegas expuso ante el despacho judicial que los implicados ejecutaron maniobras deliberadas para alterar su aspecto físico y evadir la identificación inmediata por parte de la fuerza pública.

Respecto a Juan Camilo Torres Manco, el organismo acusador sostuvo que presuntamente sustituyó sus prendas de vestir con el propósito claro de mimetizarse entre los ciudadanos que abandonaban el recinto.

De manera similar, sobre Jhon Albeiro Mejía Blandón, la representación fiscal indicó que intentó mezclarse sigilosamente con el grupo de rehenes rescatados para escapar del lugar sin levantar alertas policiales.

Asimismo, durante la diligencia se reveló que uno de los sospechosos procuró huir a través de la zona de parqueaderos del almacén, evidenciando esfuerzos coordinados para ocultar su responsabilidad penal en el desenlace.

Estas acciones registradas en el momento crítico de la evacuación impiden a los investigadores descartar de plano la participación de un cuarto delincuente que hubiera burlado el cerco oficial.

Adicionalmente, la investigación penal descartó cualquier improvisación delictiva, pues las pruebas recolectadas demuestran que los responsables estructuraron previamente el golpe con roles definidos y objetivos estratégicos claros.

De este modo, los organismos de seguridad cruzan cámaras de vigilancia y entrevistas a testigos para verificar si aquel cuarto sospechoso evadió finalmente la acción de la justicia en Cartagena.

Así, el caso mantiene máxima alerta investigativa y policial mientras avanza el riguroso proceso judicial contra los dos capturados por este grave secuestro colectivo que conmocionó a toda la ciudad.

"16 PERSONAS SE ESCONDIERON Y ESCAPARON": Los relatos y el caos que vivió Cartagena durante 18 horas

El 24 de noviembre de 2026, un grupo de hombres armados intentó robar un vehículo transportador de valores en el almacén Éxito de La Castellana, sobre la avenida Pedro de Heredia. Al ser detectados, los delincuentes se refugiaron dentro del establecimiento y tomaron como rehenes a cerca de 30 personas, entre trabajadores y clientes. La emergencia se prolongó durante casi 18 horas. Mientras los negociadores del Gaula lograron liberar a diez personas, las autoridades adelantaron conversaciones y prepararon una operación para recuperar el control del lugar. Durante la madrugada del 25 de noviembre, cerca de 30 comandos de la Policía, con apoyo de las Fuerzas Militares, ingresaron al supermercado y rescataron a los 20 rehenes que permanecían retenidos. El operativo dejó un secuestrador muerto y otros dos capturados, según el balance oficial. Todas las personas retenidas fueron rescatadas. En este informe reconstruimos, paso a paso, cómo se desarrolló uno de los episodios de mayor tensión registrados en Cartagena.