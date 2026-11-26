Por: Portal Bogotá

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En el marco del programa "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa", la administración local ha intensificado los esfuerzos para recuperar el espacio público en diferentes barrios, priorizando la protección de los peatones y una mejor movilidad. De acuerdo con la información presentada por la Alcaldía Local de Tunjuelito, recientemente se llevó a cabo un operativo de Inspección, Vigilancia y Control dirigido a combatir el parqueo indebido en los alrededores del Parque El Triángulo, situado en el barrio San Vicente. Este tipo de acciones buscan no solo ordenar el tránsito en los sectores residenciales, sino también garantizar la seguridad de quienes transitan diariamente por estas zonas.

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En el operativo participaron autoridades de tránsito y la Policía Nacional, quienes recorrieron las vías y áreas peatonales donde, según la Alcaldía Local de Tunjuelito, se habían identificado estacionamientos no autorizados y se presentaba obstrucción a la circulación vehicular. La situación afectaba tanto el flujo normal de vehículos como la movilidad de los caminantes, generando preocupación en la comunidad vecina.

El balance de la jornada fue contundente: se impusieron 15 comparendos por la infracción C02, la cual sanciona estacionar un vehículo en lugares prohibidos, y se inmovilizó un vehículo por infringir las normativas de tránsito y obstaculizar el adecuado uso del espacio público. Estas acciones reflejan un esfuerzo institucional orientado a restablecer el orden y el respeto por la convivencia ciudadana.

Claudia Collante, alcaldesa local de Tunjuelito, enfatizó la importancia de preservar los espacios comunes para el disfrute seguro de las familias, niños, niñas y personas mayores, rechazando el uso de parques y calles como parqueaderos improvisados. De acuerdo con sus declaraciones públicas, las intervenciones continuarán en todo el territorio local como un compromiso para salvaguardar los derechos de los peatones y garantizar la tranquilidad en los barrios.

Por último, la Alcaldía Local de Tunjuelito instó nuevamente a conductores y visitantes a acatar la señalización vial y estacionar solamente en lugares permitidos, advirtiendo que los operativos de control al mal parqueo no serán puntuales, sino una constante en la localidad para mantener despejados los espacios comunitarios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la infracción C02 y cómo afecta a los conductores en Bogotá?

La infracción C02, según la información suministrada por la Alcaldía Local de Tunjuelito, corresponde a la sanción por estacionar un vehículo en sitios prohibidos dentro de la ciudad. Los conductores sorprendidos cometiendo esta falta pueden ser objetos de comparendos, además de la posible inmovilización del vehículo, lo que genera consecuencias tanto económicas como de movilidad para quienes no respetan la normatividad vial.

¿Por qué la Alcaldía Local de Tunjuelito intensificó los operativos de control al parqueo indebido?

De acuerdo con la Alcaldía Local de Tunjuelito, estos operativos se implementaron para recuperar el espacio público, preservar la seguridad de los peatones y mejorar la movilidad en sectores afectados por el parqueo indebido, sobre todo en zonas residenciales y en inmediaciones de parques, donde la obstrucción vehicular comprometía la circulación y el uso adecuado de las vías.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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