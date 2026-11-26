Once personas —ocho hombres y tres mujeres, todos de nacionalidad colombiana— fueron capturadas en flagrancia cuando intentaban escapar a bordo de un bus articulado de TransMilenio tras haber asaltado un establecimiento comercial en el barrio Olaya, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, al sur de Bogotá. De acuerdo con la información preliminar de la Policía Metropolitana de Bogotá, los sospechosos ingresaron al local e intimidaron a los trabajadores simulando llevar un arma de fuego oculta dentro de un bolso para apoderarse de mercancía avaluada en aproximadamente dos millones de pesos.

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La reacción de las autoridades se activó luego de que ciudadanos alertaran sobre el robo a través de la línea de emergencias 123, lo que permitió que uniformados del Grupo de Transporte Masivo TransMilenio desplegaran un operativo de búsqueda y ubicaran a los implicados cuando se movilizaban en uno de los articulados del sistema masivo. Durante el procedimiento policial, los uniformados detuvieron a las 11 personas y lograron recuperar la mercancía sustraída, aunque la institución no especificó qué tipo de productos habían sido hurtados.

Según precisó la Policía, todos los capturados registran antecedentes judiciales —sin que se detallaran los delitos anteriores ni la situación jurídica de nueve de los procesados—, y fueron dejados a disposición de las autoridades competentes para responder por el delito de hurto. Tras el avance de las audiencias de judicialización, un juez impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra dos de los detenidos mientras continúan las diligencias correspondientes en el sur de la capital.

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