Una noche de tensión vivieron los habitantes de la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá, luego de que un hurto desencadenara una persecución policial que incluyó un intercambio de disparos y un amplio despliegue de uniformados.

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El caso comenzó en el sector de Mandalay, donde tres hombres habrían abordado a un ciudadano frente a su vivienda. Según los primeros reportes, los sujetos lo intimidaron para quitarle un bolso en el que llevaba una suma considerable de dinero y una camioneta roja.

Después de apoderarse de sus pertenencias y del vehículo, los presuntos responsables emprendieron la huida. Sin embargo, el recorrido terminó cuando ingresaron a una vía cerrada y chocaron la camioneta que acababan de robar, situación que los obligó a abandonar el automotor.

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Los tres hombres escaparon a pie y, en su intento por evitar la captura, algunos habrían ingresado a viviendas cercanas. La reacción de las autoridades dio paso a una persecución por el sector, durante la cual se escucharon disparos y se registró un intercambio de fuego.

La situación provocó preocupación entre los residentes, mientras la Policía desplegaba un operativo para ubicar a los sospechosos. De acuerdo con los reportes conocidos, las autoridades también recurrieron al apoyo de un helicóptero para seguir los movimientos de los señalados y facilitar su búsqueda.

Un capturado y dos sospechosos buscados en Kennedy

El balance preliminar del procedimiento indica que uno de los tres presuntos responsables fue detenido dentro de una vivienda. Los otros dos habrían logrado escapar y continuaban siendo buscados por las autoridades.

El caso fue reportado por medios como El Tiempo y Publimetro, que dieron cuenta de la persecución y del intercambio de disparos en esta zona de Bogotá. Hasta el momento, no se han conocido detalles oficiales sobre la identidad de los señalados ni sobre el monto exacto del dinero que habría sido robado.

Tampoco se ha establecido si alguna persona resultó herida durante el procedimiento. Las autoridades deberán esclarecer las circunstancias del hurto, la huida y los disparos que alteraron la tranquilidad de los habitantes de Kennedy.

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