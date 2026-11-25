La última comunicación de Gabriel Alberto Cárdenas Morales con su familia, los registros de seguridad y los elementos recuperados en el Salto del Tequendama hacen parte de las pistas que deberán analizar las autoridades para esclarecer qué ocurrió con el estudiante de 17 años.

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(Vea también: Sale a la luz último mensaje de estudiante de los Andes a su mamá; dejó inquietante contradicción)

El joven salió el jueves 19 de noviembre de su vivienda, ubicada en Villa Alsacia, localidad de Kennedy, con la intención de llegar a la Universidad de los Andes, donde cursaba segundo semestre de Ingeniería de Sistemas. Sin embargo, nunca quedó registrado su ingreso a la institución y, después de varios mensajes con su mamá, se perdió todo contacto con él.

La búsqueda se extendió durante cuatro días. El lunes 23 de noviembre, los organismos de emergencia localizaron un cuerpo en una zona de difícil acceso, a unos 100 metros de profundidad, en inmediaciones del Salto del Tequendama, en Cundinamarca.

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Cerca del lugar también encontraron una maleta con pertenencias del estudiante y documentos que llevaban su nombre, entre ellos evaluaciones académicas. Estos elementos aportaron pistas para orientar las diligencias, pero no son suficientes para establecer por sí solos la identidad de la persona fallecida.

El caso pasó entonces a una etapa en la que los análisis técnicos y el trabajo de los investigadores tendrán un papel central. La información que obtenga Medicina Legal deberá contrastarse con los registros recopilados durante la búsqueda y con los datos que permitan reconstruir los movimientos del joven antes de desaparecer.

🚨 En la tarde de hoy, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Soacha, junto a Bomberos Voluntarios del municipio y personal de San Antonio, recuperó el cuerpo de un joven de aprox. 17 años a 100 m de profundidad en el Salto del Tequendama. El CTI avanza en su identificación. https://t.co/MJVu67d5tS — Capitán Alvaro Eduardo Farfán Vargas (@BomberoFarfan) November 23, 2026

¿Qué pueden revelar los análisis de Medicina legal al cuerpo encontrado?

Una de las primeras respuestas que esperan los familiares es la confirmación de que el cuerpo recuperado corresponde a Gabriel. Para ello, los especialistas deberán acudir a métodos de identificación que no dependan únicamente de los objetos hallados en el sitio.

Según las condiciones en las que fue recuperado el cuerpo, el procedimiento puede incluir comparación de huellas dactilares, revisión de registros odontológicos o análisis de ADN. La elección de estas técnicas depende de las posibilidades de obtener muestras útiles para el cotejo.

La necropsia también permitirá examinar las lesiones y establecer qué provocó la muerte. En particular, los especialistas deberán determinar si los traumatismos encontrados guardan relación con una caída desde una altura considerable o si hay señales que requieran explorar otras explicaciones.

A esa evaluación se suma el análisis de la manera de muerte. Esta clasificación médico-legal busca establecer si el fallecimiento fue accidental, suicida u homicida. Para ello se estudian las características de las lesiones y otros indicios que puedan orientar sobre una eventual intervención de terceros.

Otro dato que puede aportar el examen del cuerpo es el tiempo aproximado transcurrido desde la muerte. La estimación del intervalo post mortem no establece una hora exacta, pero puede ayudar a comparar los hallazgos con la cronología de la desaparición y con los registros disponibles.

Los estudios de laboratorio también podrían aportar información sobre una eventual presencia de alcohol, medicamentos u otras sustancias. La toxicología permite identificar determinados compuestos, siempre que las condiciones de las muestras y el tiempo transcurrido lo permitan. No hay, por ahora, resultados conocidos que permitan afirmar que Gabriel hubiera consumido alguna sustancia.

Los mensajes y las grabaciones que ayudan a seguir su recorrido

Además de los procedimientos médico-legales, la investigación cuenta con información que puede ayudar a precisar dónde estuvo Gabriel durante las horas previas a su desaparición.

Su mamá, Viviana Morales, fue una de las últimas personas que mantuvo comunicación con él. En los mensajes, el joven le comentó que iba retrasado y que tenía previsto solicitar un servicio de transporte en motocicleta mediante una aplicación. Más adelante, hacia las 8:10 de la mañana, le indicó que estaba cerca de las residencias universitarias Barichara.

Sin embargo, la Universidad de los Andes no registró su entrada al campus. Esa diferencia entre el destino que tenía previsto y el recorrido que finalmente pudo haber seguido es uno de los puntos que los investigadores deben aclarar.

También se conoció una grabación de una cámara de seguridad, divulgada por los Bomberos de Cundinamarca, en la que aparece una persona caminando por la berma de una vía rural cercana al Salto del Tequendama. La ropa que llevaba —chaqueta negra y pantalón azul petróleo—, así como el morral negro, coincidían con la descripción entregada durante la búsqueda.

🚨 ÚLTIMO VIDEO DE GABRIEL CÁRDENAS ANTES DE ENCONTRARLO SIN VIDA 😭 Se conoce el que sería el último registro del estudiante de 17 años de Los Andes, desaparecido en Bogotá y cuyo cuerpo fue hallado en el Salto del Tequendama. Las autoridades aún intentan esclarecer qué pasó. https://t.co/nmm97Gjmyg — Bogotá 24/7 (@NotiBogota247) November 24, 2026



El video puede servir como referencia para reconstruir parte del trayecto, pero su alcance debe establecerse al compararlo con otras evidencias. Los registros de cámaras, la información relacionada con el transporte y los testimonios serán relevantes para precisar los movimientos del estudiante.

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