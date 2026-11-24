La muerte de Gabriel Alberto Cárdenas Morales, de 17 años, abrió interrogantes sobre las circunstancias que rodearon sus últimos días y su experiencia como estudiante de la Universidad de los Andes.

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(Vea también: Sale a la luz último mensaje de estudiante de los Andes a su mamá; dejó inquietante contradicción)

Después del hallazgo de su cuerpo en el Salto del Tequendama, también surgieron comentarios en redes sociales sobre posibles situaciones de acoso y exigencias académicas que, hasta ahora, no cuentan con confirmación oficial.

El joven cursaba Ingeniería de Sistemas y había conseguido una beca por su destacado desempeño en las pruebas Saber 11. Su desaparición fue reportada el jueves 19 de noviembre, luego de que saliera de su vivienda, ubicada en el barrio Villa Alsacia, en la localidad de Kennedy, con destino a la institución educativa.

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Antes de perder contacto con su familia, Gabriel alcanzó a comunicarse con su mamá, Viviana Morales. En uno de los últimos mensajes le comentó que iba retrasado y que estaba cerca de las residencias universitarias. Sin embargo, posteriormente se estableció que no había ingresado al campus, según la información recopilada durante las labores de búsqueda.

La investigación permitió reconstruir parte de los desplazamientos que habría realizado el adolescente durante esos días. Entre las pistas estuvieron un cobro de $10.200 correspondiente a un servicio de transporte solicitado mediante una aplicación y algunos registros de cámaras de seguridad que lo habrían captado caminando por sectores de Bogotá y Cundinamarca.

Después de cuatro días de búsqueda, el lunes 23 de noviembre los organismos de socorro recuperaron un cuerpo en el sector del Salto del Tequendama, a unos 100 metros de profundidad. Entre los elementos encontrados había pertenencias y evaluaciones académicas que llevaban el nombre del estudiante, información que permitió orientar su identificación.

¿Qué se sabe sobre el supuesto bullying y la presión académica en la Universidad de los Andes?

Luego de conocerse el desenlace de la búsqueda, las redes sociales se convirtieron en escenario de comentarios sobre las posibles dificultades que Gabriel habría enfrentado durante su vida universitaria, según informó La Kalle. Algunas publicaciones mencionaron presuntos episodios de intimidación entre estudiantes y una posible sobrecarga de actividades académicas.

Sin embargo, estas versiones no han sido respaldadas por información oficial. Según lo reportado por la emisora, la madre del joven y sus allegados no han presentado denuncias ni han confirmado que Gabriel hubiera sido víctima de acoso o que estuviera atravesando una situación de presión académica que explique lo ocurrido.

Por ahora, tampoco se conocen elementos públicos que permitan establecer una relación entre las exigencias de su carrera y su fallecimiento. Por esa razón, los comentarios difundidos en plataformas digitales deben diferenciarse de los hechos que han podido establecerse durante la investigación.

La Fiscalía General de la Nación continúa con la reconstrucción de los acontecimientos. La hipótesis preliminar conocida hasta el momento apunta a que no habría existido intervención de terceras personas, mientras Medicina Legal adelanta los procedimientos forenses correspondientes para esclarecer las circunstancias de la muerte.

¿Cuál ha sido la respuesta de la Universidad de los Andes?

Frente al caso, la institución no había publicado un pronunciamiento oficial en sus canales masivos hasta la actualización de la información difundida el 24 de noviembre. No obstante, durante los días en que se buscaba al estudiante, confirmó que Gabriel no había registrado su ingreso al campus el jueves 19 de noviembre.

Además, la universidad entregó a la Fiscalía las grabaciones de sus cámaras de seguridad perimetrales, con el propósito de contribuir a las indagaciones y ayudar a reconstruir los últimos movimientos del joven.

Por su parte, la Agencia Atenea, entidad distrital que le otorgó la beca del programa Jóvenes a la E, expresó públicamente sus condolencias por el fallecimiento del estudiante y envió un mensaje de solidaridad a sus familiares, amigos y compañeros.

Mientras avanzan las investigaciones, las circunstancias que rodearon los últimos días de Gabriel siguen siendo materia de esclarecimiento. Las versiones sobre presunto bullying y sobrecarga académica continúan sin confirmación, por lo que cualquier conclusión sobre su relación con el caso dependerá de los elementos que logren establecer las autoridades.

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