Por: El Espectador

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La noche del martes 24 de noviembre, un brusco apagón afectó a buena parte de las regiones de Putumayo y Nariño. Según la información proporcionada por El Espectador, todo comenzó cuando se reportó una fuerte detonación en el sector El Remolino, zona rural de Tamaniego (Nariño), la cual provocó la caída de dos torres de energía eléctrica. Aunque la Policía Nacional indicó a ese medio que se escuchó la explosión y se confirmó la caída de las estructuras, hasta el momento se encuentran en proceso de verificar si se trató de un ataque perpetrado por grupos armados ilegales. Las autoridades se mantienen en alerta y avanzan las investigaciones para esclarecer el origen de este impactante incidente que dejó a miles de ciudadanos a oscuras.

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En medio de la incertidumbre y ante la gravedad de este suceso, el Gobernador de Putumayo, Jhon Gabriel Molina, confirmó públicamente el apagón y solicitó mayor claridad a las entidades responsables. En declaraciones recogidas por El Espectador, Molina puntualizó que la interrupción del servicio eléctrico ocurrió sobre el “anillo sur del país”, lo que provocó falta de energía en los departamentos de sur de Cauca, Nariño, Putumayo, sur del Huila y Caquetá. Mientras tanto, pidió esperar el informe oficial del Centro Nacional de Despacho, entidad encargada de coordinar la operatividad del servicio eléctrico, para determinar la causa exacta de la suspensión.

Las Centrales Eléctricas de Nariño, empresa responsable de la prestación del servicio en esta región, informó mediante un comunicado que alrededor de las seis de la tarde se presentó –de manera simultánea– una falla en los dos circuitos principales que enlazan la subestación San Bernardino, ubicada en el Cauca, con la subestación Jamondino, en la ciudad de Pasto. Esta línea de transmisión es fundamental ya que constituye el vínculo principal para la conexión eléctrica de Nariño con el Sistema Interconectado Nacional. Hasta el momento de la comunicación, la compañía aseguró que continuaba el proceso de identificación precisa de las causas que originaron la falla y el consiguiente apagón.

De acuerdo con los reportes consultados, las autoridades mantienen el monitoreo de la situación, en especial para determinar si el hecho se debió a motivos accidentales o si estuvo relacionado con acciones criminales, y están a la espera de obtener informes más detallados en próximas actualizaciones.

¿Por qué se produjo el apagón en Putumayo y Nariño el 24 de noviembre?

El apagón masivo ocurrido en Putumayo y Nariño el 24 de noviembre se originó tras una fuerte detonación en el sector El Remolino, que provocó la caída de dos torres de energía. Aunque las autoridades aún investigan si se trató de un atentado, las fallas simultáneas en los circuitos que conectan las subestaciones de Cauca y Pasto interrumpieron el principal suministro eléctrico de la región, según comunicados oficiales recopilados por El Espectador y las Centrales Eléctricas de Nariño.

¿Qué es el Sistema Interconectado Nacional y por qué es relevante en el caso del apagón en Nariño?

El Sistema Interconectado Nacional es la red que permite la distribución y suministro de energía eléctrica de forma centralizada en Colombia. Su importancia radica en que conecta diferentes regiones, posibilitando que zonas alejadas reciban electricidad. En el caso del apagón de Nariño, la interrupción se debió a una falla en la infraestructura principal que enlaza el departamento con este sistema, lo que agravó el impacto y extendió el corte a varios territorios vecinos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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